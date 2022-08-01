Несмотря на сезон сбора урожая во многих странах мира отмечается рост цен, в том числе и на продовольственные товары. Аналитики Picodi.com проанализировали рост цен на самые популярные фрукты и овощи и составили рейтинг среди 94 стран мира.
Ситуация в мире Для сравнения стоимости овощей и фруктов мы выбрали картофель, помидоры, репчатый лук, салат, апельсины, бананы и яблоки.
Среди 94 стран, что вошли в рейтинг, первое место по общему росту стоимости выше обозначенных продуктов заняла Турция. Условный набор этих фруктов и овощей в период с января по июль 2022 года подорожал на 72,2%. При этом сильнее всего в Турции подорожали томаты: их средняя стоимость выросла на 121%. На втором и третьем местах по росту цен расположились Беларусь и Россия: 33,4% и 27,3% соответственно. В Беларуси также сильнее всего подорожали помидоры (52%), а в России — картофель (45%).
Молдова в этом рейтинге расположилась на 19-м месте с общим ростом цен в 13%. Сильнее всего в стране подорожали томаты (42%).
Несмотря на общую тенденцию, в рейтинге есть страны, в которых стоимость рассмотренных продуктов снизилась. Лидерами в этом плане стали Доминикана, Эквадор и Боливия. В этих странах стоимость условной фруктово-овощной корзины уменьшилась на 5%, 5% и 8% соответственно. При этом в Эквадоре и Доминикане всё же возросла стоимость салата.
Если же рассматривать каждый продукт отдельно, то яблоки сильнее всего подорожали в Андорре (82%), бананы — в Беларуси (47,7%), а апельсины (50,5%), помидоры (121,6%), лук (72,8%), картофель (84%) и салат (83,7%) — в Турции.
Цены в Молдове Как уже упоминалось, сильнее всего в Молдове подорожали томаты. Их средняя стоимость выросла с 21,07 L до 29,98 L, т.е. на 42,3%. Также ощутимо подорожал картофель: с 7,39 L до 9,47 L. При этом яблоки и апельсины в стране подешевели на 11,9% и 4,1%. Общая стоимость всех рассматриваемых продуктов в январе составляла 110,29 L, а в июле выросла на 13% до 124,37 L.
Методология и источники данных Цены продуктов, указанные в этом исследовании, взяты с сайта numbeo.com, где собираются сотнями тысяч пользователей со всего мира. В условную корзину вошли апельсины, бананы, картофель, репчатый лук, томаты и яблоки по 1 килограмму и 1 шт салата.