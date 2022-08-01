Памятная дата достаточно молода — день левши учредили в 1992 году, «родителем» выступил британский Клуб левшей.
Интересные факты о Международном дне левши
Около 10% населения Земли — левши. Среди них есть немало известных людей. 13 августа отмечается Международный день левши. Этот неофициальный праздник посвящен людям, которые преимущественно пользуются левой рукой.
В этот день левши всего мира стремятся привлечь внимание производителей товаров к необходимости учитывать и их удобства, устраивают разнообразные мероприятия и соревнования. Однако главной озабоченностью Клуба левшей Великобритании является то, что во многих школах страны детей-левшей по-прежнему стремятся переучить к письму правой рукой, что вызывает психологические стрессы и понижает успеваемость учеников.
Обычно о левшах и правшах судят по ведущей руке. Чтобы ее определить, используют опросники. Самый известный — Эдинбургский, но все они похожи: человека спрашивают, как он предпочитает выполнять разные действия. Показательнее всего — в какой руке он держит молоток, хотя вне лабораторий и врачебных кабинетов чаще судят по тому, какой рукой человек пишет.
Есть и ведущая нога (и даже глаз!). Это заметно в футболе: левши высоко ценятся, потому что им удобнее играть на левой половине поля и соперникам-правшам с ними трудно. В 2016 году ученые подсчитали, что в юниорских сборных Нидерландов левая нога была ведущей у 31% игроков. За пределами поля левши встречаются втрое реже: их чуть больше 10%, а еще 9% людей предпочитают то одну, то другую руку (и, если на то пошло, ногу).
Но, независимо от предпочтений, люди все равно могут пользоваться второй рукой. Насколько хорошо это получается, оценивают по трем показателям: силе хвата, скорости и ловкости. Казалось бы, умелость напрямую зависит от предпочтений, но эксперименты говорят, что это не всегда так. У кого-то вторая рука слушается лучше, чем у других, вдобавок имеет значение конкретная задача.
Возможно, правильнее не делить людей на две четкие группы, а располагать на шкале, где по краям находятся ярко выраженные левши и правши, но есть и промежуточные случаи. А генетик и невролог Дэниэл Гешвинд вообще как-то сказал, что левшей точнее называть «неправшами», потому что часто они хорошо владеют обеими руками.
Почему одни левши, а другие правши?
Уже на 14-й неделе беременности человеческий эмбрион обычно поворачивает голову направо и сосет палец правой руки (интересно, что, целуясь, наклоняют голову вправо только две трети людей — еще один пример за шкалу и против деления на две группы). Обычно это указывает, правшой будет ребенок или левшой, — можно предположить, что эта черта в какой-то мере врожденная.
Согласно одной гипотезе, у левшей в утробе матери мозг формируется по-особенному из-за тестостерона. Поэтому среди мужчин левшей примерно на четверть больше, чем среди женщин. А уровень и восприимчивость к тестостерону могут зависеть от генов матери и ребенка. На наследственность указывает еще и то, что у родителей-левшей чаще рождаются такие же дети, а если левша один из близнецов, то второй окажется им с большей вероятностью, чем в среднем. Правда, бывает и по-другому.
Ученые пытались найти ген, предопределяющий эту черту. Под подозрением было несколько кандидатов. Когда расшифровка ДНК подешевела, удалось обнаружить десятки маленьких отличий, которые по отдельности чуть-чуть влияют на то, левшой будет человек или правшой. Но, во-первых, неясно, как именно они воздействуют, во-вторых, даже все вместе они не позволяют с уверенностью сказать, кто перед тобой стоит.
Анализ данных о полумиллионе британцев показал, что левшей больше среди тех, кто родился с пониженной массой тела, близнецов и женщин, рожденных летом, но если брать все сезоны, то больше все-таки мужчин-левшей. Ими чаще оказываются те, кого не кормили грудью. Наконец, доля левшей увеличивалась до 1970 года, а среди рожденных за пределами Великобритании их почти на треть меньше. Последние две закономерности проще объяснить предубеждениями и воспитанием, а не природой.
Предубеждения
Во многих культурах левая сторона — плохая. У христиан левая рука ассоциируется с дьяволом, у мусульман она считается нечистой. Когда кто-то не в духе, мы спрашиваем: «Ты встал с левой ноги?» Слова «правый» и «правильный» похожи не просто так. А английское слово sinister, которое значит «зловещий», «дурной», произошло от латинского для обозначения левой руки. В английском языке леворукость все еще так и называется — sinistrality. Оттого к левшам испокон веков относились настороженно.
На Руси к левшам относились подозрительно. Им даже запрещали давать показания в суде. Считалось, что левшой был сам дьявол.
В СССР и других странах их переучивали, а иногда делают это до сих пор. Дело не столько в суевериях или в том, что леворукость считается патологией, — просто многие вещи, например компьютерные мышки, делают несимметричными, удобными для правшей. Но во второй половине XX века, когда эта практика постепенно уходила в прошлое, появились предположения, что леворукость — по крайней мере, в некоторых случаях — это все-таки отклонение в развитии мозга.
Список известных людей, которые все делали «одной левой», поражает:
Марк Твен, Леонардо да Винчи, Микеланджело, Бетховен, Сергей Рахманинов, Пол Маккартни, Ринго СТАРР, Мерилин Монро, Роберт де НИРО. Леворукими также были и Юлий Цезарь, и Александр Македонский, Наполеон и Карл Великий, Уинстон Черчилль и Жанна д’Арк. Даже три последних президента США — Рональд Рейган, Джордж Буш-старший и Билл Клинтон тоже левши.
Патология или норма?
Хотя леворукость — всем известный, но загадочный феномен, до 1970-х его толком не изучали. После этого ученые выдвигали гипотезы, что левшами становятся из-за родовых травм или что во время беременности половые гормоны (прежде всего упомянутый тестостерон) могут нарушить развитие мозга. Эти догадки подкреплялись статистикой: якобы у левшей чаще встречаются некоторые неврологические, психические расстройства и даже аутоиммунные заболевания, а живут они в среднем на семь лет меньше правшей.
Но левши и правши есть не только среди людей: ими бывают голуби, пчелы, рыбки данио-рерио и другие животные, которых разделяют миллионы лет эволюции. Правда, настолько большая диспропорция, как у людей, — девять правшей на одного левшу — встречается редко. Например, у высших приматов, по некоторым оценкам, это соотношение равно 65/35.
Эти отличия сводятся к работе нервной системы, прежде всего головного мозга. Полушария мозга отвечают за разные функции. Почему так, до конца не понятно. Основная гипотеза гласит, что дублировать функции было бы неэффективно. На мозг приходится всего 2% массы тела, но он потребляет 20% энергии, а крупная голова у детей осложняет роды. Специализация же позволяет быстрее обрабатывать информацию и даже осуществлять параллельные вычисления.
Когда-то считалось, что у правшей доминирует левое полушарие, а у левшей — правое. На самом деле об этом известно не так уж много. Недавний эксперимент показал, что у правшей одно полушарие скорее подавляет другое, а у левшей они чаще работают согласованно. Правда, участники выполняли всего одно простое задание (нажимали на кнопку), а отличие в работе мозга проявилось лишь в том, что левши в среднем лучше справлялись правой рукой, чем правши — левой. В других экспериментах проверяли вербальные способности и ориентирование в пространстве: по первому показателю левши и правши не превосходят друг друга, а ориентируются чуть лучше правши.
Вероятно, левши отличаются от правшей, но на этот счет не хватает хороших исследований, а разница, судя по всему, не такая большая, как говорят стереотипы. Не все правши прислушиваются только к разуму, как не все левши обладают исключительной интуицией и творческими способностями. У левшей действительно чаще встречается дислексия, шизофрения и другие расстройства, но это не значит, что леворукость — это патология.
Левшей и правшей стали пристально изучать всего несколько десятилетий назад, а технологии, позволяющие заглянуть в мозг, появились еще позже. Но именно поэтому есть надежда, что вскоре ученые смогут лучше понять, почему мы разные и что это значит.
Топ самых важных предметов для левшей
Не секрет, что большинство предметов вокруг нас создано для людей, ведущая рука которых правая. Сейчас постепенно приходит понимание того, что предметы, адаптированные под левую руку, необходимы.
1. Ножницы
Пробовали ли вы стричь бумагу, взяв обычные ножницы в левую руку? Правильно, они для этого вообще не приспособлены, лезвия расположены так, чтобы давление шло друг на друга, если ведущая рука – правая. Так вот есть ножницы и ножнички для левшей, имейте в виду. Правши тоже могут ими пользоваться, например, чтобы подстригать ногти на правой руке.
2. Ручка
Левшам письмо дается особенно трудно. Помочь могут специальные ручки для левшей. Во-первых, они разрабатываются в соответствии с требованиями эргономики и учетом расположения кисти левши и ручки при письме.
Есть также такой фактор, что левши, в отличии о правшей, не тянут ручку при письме, а толкают ее через страницу. В результате чернила хуже выходят и возможно протыкание бумаги. Борются с этим с помощью специальных закругленных кончиков стрежней. Ручки могут быть с изгибом корпуса или с углублениями на корпусе. Если ручку сложно найти, можно приобрести держатель, который закрепляют на карандаше или ручке;
3. Точилка
Когда левша затачивает карандаш, ему приходится совершать непривычные и неудобные движения: вращать карандаш на себя. Избежать неудобств можно с помощью точилки для левшей, в которой лезвие перевернуто в другую сторону.
4. Карандаши
Карандаши для левшей пригодятся для обучения письму. Они сделаны с углублениями на корпусе. Если такие сложно найти, стоит приобрести трёхгранные карандаши;
5. Линейки
Линейки для левшей сделаны с разметкой шкалы слева направо. Если ребёнок хочет брать линейку разными руками, есть выход — линейки с разметкой под обе руки.
6. Открывашка
Посмотрите на видео ниже, как левша использует консервный нож для правой руки: он пытается извернуться левой рукой и крутить нож на себя. В таком положении резать неудобно и вряд линия реза получится сразу и ровной. Открытие консервной банки правым ножом-открывашкой превращается в разрыв жести с применением физической силы.
Открывашка для левой руки сделана наоборот и позволяет открывать банки левой рукой комфортно.
7. Штопор
Если левша попробует открыть бутылку вина левой рукой, то, скорее всего, провозится несколько минут, прежде чем поймет, что штопор крутится не в ту сторону. Это опять-таки фактор того, что когда мы используем предмет левой рукой, то его приходится крутить по направлению к себе, и это неудобно.
Изобретение «левого» штопора — заслуга Леонардо да Винчи. Не сам штопор он изобрел, конечно, а спираль, закручивающуюся в другую сторону. И, разумеется, механизм использовался много где. Левшам удобнее закручивать штопор против часовой стрелки, и давление левой рукой тогда меньшее, и усилий меньше.
8. Овощечистка
Этот предмет стал не только неудобным, но и опасным. Зубчики у таких ножей находятся только с одной стороны. Когда вы держите нож левой рукой, то направление движения меняется на «от себя». Таким движением легко порезать руку.
Конструкция овощечистки для левой руки полностью ассиметрична правшой версии, включая дизайн ручки и заточку ножа.
9. Нож
Большинство «нормальных ножей» имеют зубчики с левой стороны лезвия – идея в том, что зубчики противодействуют естественному движению правой руки (по часовой стрелке), что ведет к ровному резу. Если левша использует такой нож, зубчики будут усиливать движение левой руки против часовой стрелки, приводя, таким образом, к рваным краям, например, хлеба и всего другого, что вы режете.
Нож для левшей имеет зубчики с заточкой с правой стороны, чтобы левшам было комфортно резать.
10. Секатор
Для работ в саду важна сила реза, но ее очень сложно добиться, если левша использует секатор для правой руки. Что нужно, чтобы адаптировать секатор для левой руки: - Лезвия переделаны так, чтобы обеспечивать чистый, легкий и продолжительный рез именно левой рукой - Защелка, управляемая слева
11. Рулетка
Гораздо удобнее пользоваться рулеткой, если ее шкала нанесена справа налево в естественном для левши направлении. При этом конец фиксируется правой рукой, а раскручивается левой.
12. Компьютерная клавиатура и мышка
Нет, ну это святое. В наше-то время у каждого левши такая мышка и такая клавиатура должна быть, но к сожалению, не так просто. Описывать эти гаджеты нет смысла, и так понятно, что основные функциональные клавиши, например, Enter, Del, Page Up, Page Down, смещены влево, а еще анатомия устройств идеально подходит для захвата левой рукой и удобного положения левой руки.
И в заключение
Как видите, товары для левой руки - это не обман или шутка, а действительно важные, полезные и необходимые вещи, которые помогут левше быстрее и проще выполнять рутинные действия.