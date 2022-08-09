В Украине была опубликована карта возможного распространения радиации в случае аварии на Запорожской АЭС. По карте видно, что в область отчуждения попадает не только Молдова, но и значительная часть Румынии.
Запорожская АЭС — самая крупная атомная электростанция в Европе — находится под контролем российских военных с начала марта. Прямо на станции, сообщал американский Институт изучения войны, может храниться тяжелая военная техника, передает point.md ссылаясь на meduza.io
Уже несколько месяцев Россия и Украина воюют вокруг АЭС, а в последние дни все чаще появляются сообщения об обстрелах самой станции. Россия обвиняет в этом Украину, а украинские власти заявляют, что россияне бомбят себя сами. О том, к чему все это может привести, рассказал радиохимик Борис Жуйков
Эксперт рассказал, что в своих рассуждениях он ориентируется на данные МАГАТЭ, а также подчеркнул, что у ЗАЭС есть надежная система защиты, которая рассчитана на разные непредвиденные случаи.
"Вплоть до падения самолета, не самого большого. Там система защиты серьезная. А вот разрушить систему охлаждения станции значительно легче. Самая большая опасность для населения, которая может произойти на реакторах типа ВВЭР, — авария с выбросом иода-131, у которого период полураспада — восемь дней. Это летучий радионуклеид, который может попасть в атмосферу, если откажет система охлаждения (причем, если система была повреждена во время работы реактора или вскоре после его остановки). Именно в этом случае рекомендуют принимать таблетки йодида калия, о которых говорят. Это серьезная опасность. ", - добавляет Борис Жуйков, подчеркнув, что если реактор был остановлен за несколько месяцев до аварии, то выброса иода не будет.
Эксперт считает "крайне маловероятным, чтобы реактор, активная зона реактора могли быть повреждены так, чтобы был выброс большой части радиоактивности".
"Это практически невероятная ситуация. Авария как в Чернобыле или с последствиями как при ядерном взрыве — это фантазии. Я не думаю, что, если снаряд попадет в реактор, реактор может быть разрушен с катастрофическими последствиями. Его очень трудно даже преднамеренно разрушить. У него мощный корпус и дополнительная защитная оболочка", - говорит Жуйков.
Специалист считает, что взрыв реактора маловероятен, но герметичность теоретически может быть нарушена в случае повреждения трубопроводов системы охлаждения.
"В таких случаях может произойти некий паровой взрыв, разгерметизация трубопроводов. Прекращает поступать вода для охлаждения реактора, и реактор перегревается.
Образуются щели, в которые в первую очередь будут проникать летучие элементы: иод, цезий, инертные газы. При такого рода аварии наибольшая опасность — для местного населения, населения этой части Украины. Персонал и военные пребывают там ограниченное время, и у них должны быть индивидуальные средства защиты", - отмечает Жуйков.
Он подчеркнул, что в случае значительных радиоактивных выбросов нужно будет организовать зону отчуждения.
"На этой территории можно будет работать, ходить туда на экскурсии, а вот жить — нельзя. При долговременном проживании (скажем, десятки лет) там может значительно возрасти вероятность онкологических заболеваний. Так как скорее всего выбросы будут не на большую высоту, то опасность для Европы будет гораздо меньше.
В общем, здесь может быть катастрофа масштаба Фукусимы. Но в данном случае ситуация несколько иная, чем в Фукусиме. Никакой всемирной катастрофы не будет. Но радиоактивность распределяется очень неравномерно. Придется организовывать постоянный радиационный контроль и по берегам Днепра, и по берегам Черного моря, если не дальше. Вот что опасно и чего действительно необходимо избежать", - добавил специалист.