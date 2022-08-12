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В Приднестровье открывается сезон любительской и спортивной охоты

В Приднестровье открывается сезон любительской и спортивной охоты

С 13 августа 2022 года начинается сезон спортивной охоты 2022-2023 года (приказ Государственной службы экологического контроля и охраны окружающей среды Приднестровской Молдавской Республики от 9 августа 2022 года № 223 «О сроках и порядке проведения любительской и спортивной охоты на полевую и водно-болотную дичь в общедоступных охотничьих угодьях Приднестровской Молдавской Республики в сезон 2022-2023 годов»).

Определены следующие сроки и порядок любительской и спортивной охоты на полевую дичь в общедоступных охотничьих угодьях Приднестровской Молдавской Республики в сезон любительской и спортивной охоты 2022 — 2023 года:

а) на перепела с 13 августа 2022 года по 23 октября 2022 года. Разрешается ружейная охота, коллективная охота группами охотников от 3 (трех) человек, индивидуальная охота с собаками;

б) на голубей (вяхирь, кольчатая горлица, сизый голубь) с 13 августа 2022 года по 27 ноября 2022 года. Разрешается ружейная охота с подхода, из засады, с применением чучел.

Любительская и спортивная охота на перелетах может проводиться только на кормовых полях и при использовании чучел.

Внимание запрещается проведение любительской и спортивной охоты:

а) в Государственном лесном фонде Приднестровской Молдавской Республики; б) на расстоянии менее 50 метров от земель Государственного лесного фонда Приднестровской Молдавской Республики;

в) в заброшенных садах и виноградниках;

г) вдоль государственной границы на глубину 1000 метров от линии государственной границы с территорией Украины в том числе и по водным объектам; д) в одежде, сходной с военной (камуфляж, хаки) без специальной одежды повышенной видимости красного, желтого или оранжевого цвета (манишки или накидки поверх одежды).

Единые дни охоты по Приднестровской Молдавской Республике: суббота и воскресенье. В эти дни недели охота разрешена, вне зависимости от переноса на них рабочих дней в связи с праздниками.
gseco.gospmr.org
  • Сегодня, 21:02
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