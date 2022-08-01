В правительстве планируют ускорить прохождение на пунктах пропуска людей, автомобилей и грузов, что будет способствовать активизации работы бизнеса и увеличению товарооборота. Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по результатам совещания с командой Министерства инфраструктуры.
Он отметил, что перед министерством поставлена задача ускорить запуск услуги "электронная очередь" на границе и активизировать создание сети современных сервисных зон для грузовых автомобилей и водителей возле пограничных пунктов пропуска, сообщает korrespondent.net.
По его словам, в перспективе такие зоны необходимо будет обустроить согласно стандартам и директивам Европейского Союза по всей стране.
Кроме того, Мининфраструктуры совместно с Гостаможслужбой нужно проработать мероприятия по расширению пропускной способности государственной границы, в частности закупку оборудования для сканирования авто и ускорения прохождения таможенных процедур.
Также надо проработать вопрос продолжения работы по обустройству пограничной инфраструктуры за счет кредитных и грантовых средств партнеров, в частности Польши.
Ранее сообщалось, что на границе с Венгрией временно закрывают один из пунктов пропуска. Украинцев предупредили о кратковременном закрытии пункта пропуска Лужанка на границе с Венгрией. korrespondent.net