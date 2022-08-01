Dnestr.TV

 
0

В Украине заработает электронная очередь для пересечения границы

В Украине заработает электронная очередь для пересечения границы

В правительстве планируют ускорить прохождение на пунктах пропуска людей, автомобилей и грузов, что будет способствовать активизации работы бизнеса и увеличению товарооборота. Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по результатам совещания с командой Министерства инфраструктуры.

Он отметил, что перед министерством поставлена задача ускорить запуск услуги "электронная очередь" на границе и активизировать создание сети современных сервисных зон для грузовых автомобилей и водителей возле пограничных пунктов пропуска, сообщает korrespondent.net.

По его словам, в перспективе такие зоны необходимо будет обустроить согласно стандартам и директивам Европейского Союза по всей стране.

Кроме того, Мининфраструктуры совместно с Гостаможслужбой нужно проработать мероприятия по расширению пропускной способности государственной границы, в частности закупку оборудования для сканирования авто и ускорения прохождения таможенных процедур.

Также надо проработать вопрос продолжения работы по обустройству пограничной инфраструктуры за счет кредитных и грантовых средств партнеров, в частности Польши.

Ранее сообщалось, что на границе с Венгрией временно закрывают один из пунктов пропуска. Украинцев предупредили о кратковременном закрытии пункта пропуска Лужанка на границе с Венгрией.
korrespondent.net
  • Сегодня, 21:04
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Такая разная "политика памяти"
  • Семен Коган об изменениях в Бендерах, о себе и о своих ...
  • Ромские общинные медиаторы, как фактор позитивных измен ...
  • Спасибо за Мир!
  • Утвержден производственный календарь и плановое количес ...
  • Первый "Social Business Hub" открылся в Приднестровье
  • Прекрасная разведчица и любовь черкесского князя, или К ...
  • Рейтинг европейских городов для путешествий
  • МИД Молдовы подтвердил блокирование ротации военных Рос ...
  • Киев готовит провокацию на границе Приднестровья?

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Такая разная "политика памяти"
  • Семен Коган об изменениях в Бендерах, о себе и о своих ...
  • Ромские общинные медиаторы, как фактор позитивных измен ...
  • Спасибо за Мир!
  • Утвержден производственный календарь и плановое количес ...
  • Первый "Social Business Hub" открылся в Приднестровье
  • Прекрасная разведчица и любовь черкесского князя, или К ...
  • Рейтинг европейских городов для путешествий
  • МИД Молдовы подтвердил блокирование ротации военных Рос ...
  • Киев готовит провокацию на границе Приднестровья?
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна