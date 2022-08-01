Многие современные родители рано или поздно задают себе вопрос: не пора ли купить ребенку мобильный телефон? Как считает Кэтрин Перлман — автор книги «Первый телефон», руководства для родителей по цифровой ответственности и безопасности — прежде чем принимать решение, мамам и папам надо задуматься о следующем:
1. Для чего ребенку телефон? Вероятно, он может пригодиться, если ребенок самостоятельно возвращается домой из школы или часто остается один дома.
2. Как ребенок воспримет то, что вы будете ограничивать его пребывание в телефоне?
3. Насколько ответственно ребенок относится к вещам?
4. Захочет ли ребенок учиться цифровой безопасности и обсуждать связанные с ней темы?
Ответы на эти вопросы позволят родителям понять, готов ли ребенок нести ответственность за свой новый телефон и разумно пользоваться им, не подвергая опасности себя и окружающих.
Возможные опасности Если решение о покупке принято, родителям важно помнить о пяти основных опасностях, которые может нести обладание смартфоном:
1. Разнообразные интернет-аферисты, жертвами которых могут стать даже взрослые.
2. «Цифровой след», который оставляет ребенок в сети: где он размещает информацию, с кем он ей делится.
3. Что ребенок делает в соцсетях, какой контент смотрит, как общается с другими пользователями.
4. Как воздействуют на ребенка соцсети, сталкивается ли он с кибербуллингом, сколько времени проводит перед экраном смартфона.
5. Кто влияет на ребенка в сети, насколько он отдает отчет в том, что инфлюенсеры постят рекламу и им платят за то, что они пытаются что-то продать пользователям.
Как подчеркивает Перлман, очень важно, чтобы у родителей и детей был открытый и честный диалог по поводу цифровой безопасности. Чтобы помочь ребенку понять, что далеко не все, кого он встречает в сети, являются его друзьями, можно попробовать поиграть в ролевые игры.
Важно разработать свод правил по поводу пользования телефоном — например, когда и сколько ребенок может играть в видеоигры, где телефон должен находиться по ночам. Расскажите ребенку о мошенничестве, фишинге и других опасностях сети, чтобы ребенок понимал, на что обращать внимание, и знал, какой информацией ни в коем случае делиться нельзя.
В дальнейшем, когда ребенок подрастет, можно поговорить с ним о концепции «цифрового согласия». То есть о том, что выкладывать фото и иную информацию, касающуюся других людей, можно только с их согласия. О том, как смартфоны и соцсети влияют на психическое здоровье людей, о секстинге (обмене интимными фото в мессенджерах) и так далее. Цифровое образование, подчеркивает Перлман, это процесс, который может начаться еще в детском саду и продолжаться всю жизнь, потому что цифровой мир постоянно развивается.
«Тревожные звоночки» Есть несколько признаков того, что общение ребенка со смартфоном зашло куда-то не туда. Вот на что надо обращать внимание:
Ребенок забросил все, что его интересовало прежде, перестал общаться с друзьями, его поведение изменилось, он стал депрессивным или тревожным. Ребенок потерял мотивацию, не хочет ничего делать, только постоянно сидит в телефоне. Повышенная скрытность — ребенок старается не показывать родителям, что у него на экране смартфона, или все время прячется у себя в комнате с телефоном в руках.
Такое весьма подозрительное и вызывающее обеспокоенность поведение может говорить об избытке экранного времени, кибербуллинге или небезопасных контактах в сети. Источник