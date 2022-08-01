В коптской церкви Абу-Сифин в египетском городе Эль-Гиза вспыхнул пожар. Al Jazeera сообщает как минимум о 41 погибшем и 55 раненых в результате трагедии.
Источники Reuters утверждают, что в момент начала возгорания в церкви собрались на мессу около 5 тыс. прихожан. Огонь заблокировал вход, из-за чего произошла давка.
Reuters со ссылкой на источники в службе безопасности сообщает, что причиной пожара могли стать неполадки с электричеством. В МВД Египта заявили, что возгорание произошло из-за неисправности кондиционера на втором этаже здания.
Egypt Today уточняет, что в церкви была деревянная отделка стен, что стало причиной распространения огня на большой площади.
Большинство погибших — дети, которые пришли на занятия в воскресной школе при церкви. В египетском МВД уточнили, что подавляющее число людей погибло от удушения дымом.
По данным Al Jazeera, к месту происшествия направили 15 пожарных машин, которые взяли возгорание под контроль и потушили пламя.
Президент Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси поручил местным чрезвычайным службам локализовать возгорание и оказать помощь пострадавшим. Также в канцелярии египетского лидера сообщили, что глава государства поговорил по телефону с Папой Коптской церкви Тавадросом II и выразил свои соболезнования. rtvi.com