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Более 40 человек погибли в результате пожара в церкви в Египте

Более 40 человек погибли в результате пожара в церкви в Египте

В коптской церкви Абу-Сифин в египетском городе Эль-Гиза вспыхнул пожар. Al Jazeera сообщает как минимум о 41 погибшем и 55 раненых в результате трагедии.

Источники Reuters утверждают, что в момент начала возгорания в церкви собрались на мессу около 5 тыс. прихожан. Огонь заблокировал вход, из-за чего произошла давка.

Reuters со ссылкой на источники в службе безопасности сообщает, что причиной пожара могли стать неполадки с электричеством. В МВД Египта заявили, что возгорание произошло из-за неисправности кондиционера на втором этаже здания.

Egypt Today уточняет, что в церкви была деревянная отделка стен, что стало причиной распространения огня на большой площади.

Большинство погибших — дети, которые пришли на занятия в воскресной школе при церкви. В египетском МВД уточнили, что подавляющее число людей погибло от удушения дымом.

По данным Al Jazeera, к месту происшествия направили 15 пожарных машин, которые взяли возгорание под контроль и потушили пламя.

Президент Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси поручил местным чрезвычайным службам локализовать возгорание и оказать помощь пострадавшим. Также в канцелярии египетского лидера сообщили, что глава государства поговорил по телефону с Папой Коптской церкви Тавадросом II и выразил свои соболезнования.
rtvi.com
  • Вчера, 21:03
  • DTV
  • Просмотров: 30
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