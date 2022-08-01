Минюст Латвии разрабатывает закон, который ограничит использование русского языка на рабочих местах, а также в общественных. Об этом, вчера, 13 августа, порталу Delfi сообщил министр юстиции Янис Борданс.
Министр напомнил, что в 2012 году на референдуме 74,8% избирателей проголосовали против русского языка как второго государственного. Однако, по словам господина Борданса, долгосрочные последствия русификации проявляются в использовании в повседневном общении как латышского, так и русского языка.
Практика такова, что всем латышам требуется знание русского языка в самых разных ситуациях, заявил министр.
«Этого следует избегать, за исключением определенных случаев, которые будут перечислены в законе. Но обществу было бы важно знать, что латышский язык должен использоваться деловыми людьми, а также для общения на рабочих местах»,— заявил Янис Борданс. kommersant.ru