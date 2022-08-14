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Международный валютный фонд сделал прогноз для Молдовы

Международный валютный фонд сделал прогноз для Молдовы

Международный валютный фонд (МВФ) сделал экономический прогноз для Молдовы до конца этого года.

«В 2022 году ожидается стагнация реального ВВП», - говорится в заявлении фонда.

Там пояснили, что помимо ухудшения перспектив глобальной экономики, перебоев в поставках и роста производственных затрат, на экономику Молдовы влияют неблагоприятные для сельскохозяйственного производства последствия засухи, передает mk.ru.

Уточняется также, что в стране резко ускорилась инфляция из-за роста цен на энергоносители и продовольствие.

Вместе с неблагоприятным прогнозом в организации подчеркнули, что Молдова сможет получить 20,65 млн специальных прав заимствования (около $27 млн), в результате чего общая сумма предоставленных стране средств в рамках этой программы составит примерно $245 млн.

Ранее бывший премьер-министр Молдовы Ион Кику заявил, что спикер Молдавского парламента Игорь Гросу и правящая партия «Действие и солидарность», которую Гроссу возглавляет, ведут своими действиями к «геноциду» молдавского народа.
mk.ru
  • Вчера, 21:18
  • DTV
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