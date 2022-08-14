Международный валютный фонд (МВФ) сделал экономический прогноз для Молдовы до конца этого года.
«В 2022 году ожидается стагнация реального ВВП», - говорится в заявлении фонда.
Там пояснили, что помимо ухудшения перспектив глобальной экономики, перебоев в поставках и роста производственных затрат, на экономику Молдовы влияют неблагоприятные для сельскохозяйственного производства последствия засухи, передает mk.ru.
Уточняется также, что в стране резко ускорилась инфляция из-за роста цен на энергоносители и продовольствие.
Вместе с неблагоприятным прогнозом в организации подчеркнули, что Молдова сможет получить 20,65 млн специальных прав заимствования (около $27 млн), в результате чего общая сумма предоставленных стране средств в рамках этой программы составит примерно $245 млн.
Ранее бывший премьер-министр Молдовы Ион Кику заявил, что спикер Молдавского парламента Игорь Гросу и правящая партия «Действие и солидарность», которую Гроссу возглавляет, ведут своими действиями к «геноциду» молдавского народа. mk.ru