Согласно данным портала Coindesk, биткоин в ходе торговой сессии на 6:36 часов утра по московскому времени ускорил свой рост и торговался на уровне $25,06 тысяч.
Стоимость биткойна на 06:47 составила $24,88 тысячи.
Напомним, что биткойн — это система криптовалюты на основе технологии блокчейн. Добывать ее может любой участник данной системы.
Ранее сообщалось, что в последнее десятилетие взаимоотношения спорта с деньгами оказались в центре внимания. Глобальный спортивный рынок стоимостью 600 миллиардов долларов привлек огромные объемы инвестиций со всех уголков земного шара. В футболе на смену арабским и российским спонсорам приходят «технологические» миллиардеры. mk.ru