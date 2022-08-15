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Стоимость биткойна выросла до $25 тысяч

Стоимость биткойна выросла до $25 тысяч

Согласно данным портала Coindesk, биткоин в ходе торговой сессии на 6:36 часов утра по московскому времени ускорил свой рост и торговался на уровне $25,06 тысяч.

Стоимость биткойна на 06:47 составила $24,88 тысячи.

Напомним, что биткойн — это система криптовалюты на основе технологии блокчейн. Добывать ее может любой участник данной системы.

Ранее сообщалось, что в последнее десятилетие взаимоотношения спорта с деньгами оказались в центре внимания. Глобальный спортивный рынок стоимостью 600 миллиардов долларов привлек огромные объемы инвестиций со всех уголков земного шара. В футболе на смену арабским и российским спонсорам приходят «технологические» миллиардеры.
mk.ru
  • Сегодня, 08:59
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