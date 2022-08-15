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Для экономии газа: в Великобритании планируют отключения электроэнергии зимой

Для экономии газа: в Великобритании планируют отключения электроэнергии зимой

Чтобы экономить зимой газ, британские власти планируют отключать газовые электростанции и устраивать миниблэкауты.

«Газовые электростанции могут быть отключены для нормирования поставок энергии в рамках чрезвычайных планов по предотвращению широкомасштабных отключений этой зимой, предупреждают инсайдеры», — пишет британская The Independent. Источники на двух электростанциях и в правительстве сообщили изданию, что они готовятся к представлению чрезвычайных планов в следующем месяце, и что их попросили пересмотреть меры по сохранению энергоснабжения в условиях опасно низких поставок газа. По их словам, в сентябре и октябре могут состояться учения, передает eadaily.com.

«Мы отрабатываем очень серьезные сценарии. Это не маловероятные сценарии», — сказал один высокопоставленный чиновник, занимающийся энергетическим планированием.

«Реальность такова, что это будет очень напряженная зима», — добавил директор энергетической консалтинговой фирмы Waters Wye Associates Ник Уай.
Речь идет о том, что газовые электростанции могут попросить снизить мощность или вообще остановиться, чтобы ослабить спрос и снизить потребление газа.

Великобритания едва ли зависит от российского газа. Однако владеет небольшими мощностями по хранению — на 10 дней. И зависит в том числе от импорта электроэнергии из двух стран, которые могут сократить, если не остановить, поставки. Так, Норвегия сообщила о возможном ограничении импорта, а во Франции мощность АЭС из-за технических неполадок уже упала до минимума.

Чиновник рассказал The Independent, что ограниченные поставки электроэнергии могут длиться более шести часов в сутки. «Забудьте не только о работе дома, это может быть «отключение домашнего января», — сказал источник, добавив, что нет простого способа сэкономить достаточно энергии.
  • Сегодня, 09:10
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