Чтобы экономить зимой газ, британские власти планируют отключать газовые электростанции и устраивать миниблэкауты.
«Газовые электростанции могут быть отключены для нормирования поставок энергии в рамках чрезвычайных планов по предотвращению широкомасштабных отключений этой зимой, предупреждают инсайдеры», — пишет британская The Independent. Источники на двух электростанциях и в правительстве сообщили изданию, что они готовятся к представлению чрезвычайных планов в следующем месяце, и что их попросили пересмотреть меры по сохранению энергоснабжения в условиях опасно низких поставок газа. По их словам, в сентябре и октябре могут состояться учения, передает eadaily.com.
«Мы отрабатываем очень серьезные сценарии. Это не маловероятные сценарии», — сказал один высокопоставленный чиновник, занимающийся энергетическим планированием.
«Реальность такова, что это будет очень напряженная зима», — добавил директор энергетической консалтинговой фирмы Waters Wye Associates Ник Уай. Речь идет о том, что газовые электростанции могут попросить снизить мощность или вообще остановиться, чтобы ослабить спрос и снизить потребление газа.
Великобритания едва ли зависит от российского газа. Однако владеет небольшими мощностями по хранению — на 10 дней. И зависит в том числе от импорта электроэнергии из двух стран, которые могут сократить, если не остановить, поставки. Так, Норвегия сообщила о возможном ограничении импорта, а во Франции мощность АЭС из-за технических неполадок уже упала до минимума.
Чиновник рассказал The Independent, что ограниченные поставки электроэнергии могут длиться более шести часов в сутки. «Забудьте не только о работе дома, это может быть «отключение домашнего января», — сказал источник, добавив, что нет простого способа сэкономить достаточно энергии.