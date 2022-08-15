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Российская киберспортивная команда Team Spirit победила в турнире по Dota 2

Российская киберспортивная команда Team Spirit победила в турнире по Dota 2

Киберспортивная команда Team Spirit, представляющая Россию, победила в гранд-финале международного турнира по Dota 2 PGL Arlington Major 2022.

В решающем матче российская команда обыграла китайскую команду PSG.LGD со счетом 3:1. На третьей строчке турнира расположилась еще одна команда из Китая - Team Aster.

Напомним, за команду Team Spirit выступают россияне Ярослав Miposhka Найденов, Магомед Collapse Халилов, Александр TORONTOTOKYO Хертек и украинцы Мирослав Mira Колпаков, Илья yatoro Мулярчук.

Уточняется, что еще одна команда, представляющая российский киберспорт, Virtus.pro на данном турнире стала седьмой.
mk.ru
  • Сегодня, 09:12
  • DTV
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