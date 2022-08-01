По данным Национального бюро статистики РМ, с 2018 по 2022 г численность молодежи снизилась более чем на 110 тысяч человек. Особенно сократилось число молодых людей в возрасте от 20 до 24 лет.
На 1 января 2022 года численность граждан с постоянным местом жительства в Молдове составила 2,6 миллиона человек, из них 670,9 тысячи (25,8%) – молодежь в возрасте от 14 до 34 лет, сообщает bloknot-moldova.ru.
Более трети молодежи (около 244 тысяч человек или 37,%) в возрасте 15-34 лет трудоустроено, около 11 тысяч (2%) – безработные, а остальные – 61% или более 398 тысяч – экономически неактивны, из которых более 42% обучаются в национальной системе образования.
Согласно данным НБС, уровень безработицы среди молодежи выше по сравнению с другими возрастными группами. В 2021 году уровень безработицы среди молодежи в возрасте 15-34 лет составил 4,1%, при том, что 21,1% от общего числа безработных молодых людей находились в состоянии длительной безработицы – от 12 месяцев и более.
Основными источниками дохода молодежи (14-34 лет) были:
- финансовые средства от родителей/содержание – 33,2%;
- заработная плата – 32,1%;
- социальные пособия – 9,9%;
- индивидуальная сельскохозяйственная деятельность – 7,2%;
- денежные переводы из-за пределов страны – 6,3%.
К 2025 году число молодых людей в Молдове может сократиться почти в два раза по сравнению с 2010 годом и будет составлять всего 5% населения. Причины - спад рождаемости в девяностых и нулевых годах и миграция молодежи за рубеж. К таким выводам пришёл эксперт Вячеслав Ионицэ