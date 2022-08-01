В августе 2020 года Маск провел презентацию стартапа Neuralink и представил обновленную версию главного продукта компании — нейрочипа. По задумке разработчиков, устройство сможет работать в качестве связующего звена между мозгом и компьютером.
В апреле 2021-го чип вживили в мозг макаке Пейджер, благодаря устройству она смогла играть в видеоигры, контролируя действия с помощью вживленных нейронных нитей.
Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск объяснил, почему считает необходимым чипировать людей с помощью его разработки — имплантируемых нейроинтерфейсов Neuralink. В своей статье для китайского журнала China Cyberspace, который издает Управление по вопросам киберпространства КНР, он перечислил аргументы в поддержку установки имплантов в мозг, пишет rbc.ru
Предприниматель считает, что чипирование позволит человечеству эффективно интегрироваться с искусственным интеллектом и будет стимулировать активность мозга. Миллиардер также отметил, что имплантация сможет помочь людям с ограниченными возможностями. «Это могло бы восстановить двигательную функцию конечностей у людей с травмами позвоночника и расстройствами психической системы или позволить парализованным людям эффективно использовать свой мозг для работы с компьютерами или мобильными телефонами», — рассказал бизнесмен.
Миллиардер считает, что чипирование будет активно развиваться в будущем, а его стартап популяризирует и ускорит этот процесс. «Neuralink сосредоточена на разработке технологий слияния компьютера и человеческого мозга, разработке мозговых чипов размером с монету, подобных носимым устройствам, таким как смартфоны», — написал Маск.