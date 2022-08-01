За почти пять месяцев прошлого года глава правительства Наталья Гаврилица получила зарплату в размере 82 тысяч 380 леев. Это означает примерно 16 500 леев в месяц. Кроме того, премьер-министр получила от государства пособие в размере более 60 тысяч леев. В сумму входят, в том числе, суточные и командировочные расходы. К этому доходу добавилась зарплата в размере 4120 леев от парламента, сообщает point.md ссылаясь на tv8.md
В прошлом году Наталья Гаврилица получила вознаграждение от Глобального фонда инноваций в размере 4123 фунтов стерлингов, в то же время она получила почти 181 000 леев от Фонда представительства Конрада Аденауэра в Молдове.
Таким образом, всего в прошлом году глава кабинета министров получила около 450 тысяч леев. Это примерно в три раза меньше, чем заработал ее подчиненный, министр инфраструктуры и регионального развития. Фактически, Андрей Спыну был министром с самым высоким доходом за прошлый год.
Согласно его декларации о доходах, Спыну получил зарплату в размере более 96 тысяч леев в качестве министра. В эту сумму также входят командировочные и суточные. От парламента ему было перечислено более 4000 леев, а из администрации президента он получил около 120 тысяч леев. К доходам от государства добавились и дивиденды от компании, где Спыну является акционером, которые составили почти 70 тысяч евро.
Министр инфраструктуры также указал в декларации об имуществе 9 банковских счетов, на которых находится около 66 тысяч леев. Всего в копилку Андрея Спыну поступили около 1 620 000 леев.
Министр труда и социальной защиты вошел в топ министров с самым высоким доходом за прошлый год. Из его декларации о доходах следует, что Марчел Спатарь заработал около 1 миллиона 140 тысяч леев. Большая часть денег поступила от зарплаты, полученной от консалтинговой компании, а также от дивидендов в компании, в которой он является акционером. Спатарь также заявил, что у него есть четыре банковских счета, на которых он хранит около полумиллиона леев.
На счета министра иностранных дел также поступило около миллиона леев. Нику Попеску пришел из Европейского совета по внешним связям, где за полгода, то есть с января по июнь, он получил более 32 тысяч евро. Это примерно 5000 евро в месяц. В Министерстве иностранных дел за пять месяцев он заработал более 89 тысяч леев, что намного меньше, чем на прежней работе.
При этом Попеску указал, что также получал суточные от Министерства иностранных дел и получил доход от работы в парижском университете.
Более 6700 фунтов стерлингов он получил от сдачи квартиры в аренду. Попеску заявил, что у него есть шесть банковских счетов, на которых он хранит 62 тысячи евро, четыре счета на сумму более 33 тысяч фунтов стерлингов и один счет, на котором хранится почти 16 тысяч долларов. Большинство из них находятся в банках за границей.
Юрий Цуркану, вице-премьер по цифровизации, получил чуть меньше, но все же близко к миллиону леев.
Таким образом, на его счета в качестве зарплаты министра поступила сумма в размере более 75 тысяч леев. С другой стороны, Цуркану пополнил свою копилку за счет консультационных услуг, оказанных Агентству электронного управления, откуда он получил почти 715 тысяч леев, еще 142 тысячи леев поступили от консалтинговой компании, а преподавательская деятельность в Техническом университете принесла ему еще 20 тысяч леев. В общей сложности сумма составляет 950 000 тысяч леев.
Юрий Цуркану заявил, что у него есть четыре банковских счета на общую сумму более 430 тысяч леев.
Остальные министры задекларировали за прошлый год доходы в среднем в несколько сотен тысяч леев.
Правительство Молдовы наймет 13 сотрудников с зарплатой в 22 тысячи леев
Правительство создает 13 новых должностей на уровне министерств и еще 3 в Государственной канцелярии, которые будут заниматься вопросом интеграции Молдовы в Европейский Союз, пишет realitatea.md
Согласно проекту решения, который будет представлен на обсуждение, 13 сотрудников будут исполнять обязанности заместителей государственного секретаря и будут ежемесячно получать заработную плату в размере 22 тысяч леев. На реализацию проекта ежегодно из бюджета будет выделяться почти 3,5 млн леев.
Требования к кандидату: опыт работы по специальности не менее 3-х лет; знание международного языка (уровень С1); навыки работы с компьютером.
Проект также предусматривает создание Кабинета Генерального секретаря правительства. Команда будет создана из 3 человек, а бюджет на эти функции составляет 600 тысяч леев ежегодно.
«Генеральному секретарю правительства помогают государственный секретарь и один или несколько заместителей генерального секретаря правительства. Генеральный секретарь правительства и госсекретарь занимают ответственные должности, а заместитель генерального секретаря правительства имеет статус вышестоящего руководящего государственного служащего", - говорится в документе.
Новые положения вступят в силу после того, как они будут проголосованы в парламенте и опубликованы в Monitorul oficial.