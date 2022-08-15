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Захарова: Белый дом упорно молчит об обыске у Трампа, хотя речь идет о правосудии

Захарова: Белый дом упорно молчит об обыске у Трампа, хотя речь идет о правосудии

Белый дом сохраняет «полную тишину» в расследовании дела об обнаружении у бывшего президента США Дональда Трампа секретных документов, хотя этот вопрос напрямую касается системы американского правосудия и правоохранительных органов страны. На это указала сегодня, 15 августа, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Белый дом отказывается комментировать расследование вокруг Трампа и изъятие у него неких документов, связанных как раз с Белым домом. Полная тишина, хотя речь идет об американском правосудии и правоохранительных органах», — отметила дипломат в своем Telegram-канале.
Она обратила внимание на то, что пресс-секретарь Джо Байдена Карин Жан-Пьер утверждает, что «президент был не в курсе», пишет eadaily.com

Как подчеркнула Захарова, Вашингтон при этом активно вовлечен в судебное разбирательство по делу американской баскетболистки Бриттни Грайнер, называя законное решение российского суда «неприемлемым».

«Грайнер провозила картриджи с жидкостью для курения, в которых содержалось гашишное масло. Баскетболистка сама в этом призналась, так как смысла отпираться не было никакого», — напомнила представитель МИД РФ.

Дипломат задалась вопросом: "На каком основании слова американской баскетболистки о наличии у нее запрещённых к провозу наркотических веществ ставятся Белым домом под сомнения, а экстраординарное событие, которое вызывает вопросы у всех Штатов — обыски в частном доме предыдущего главы государства, изъятие документов, которые, как утверждается, имеют отношение к национальной безопасности США, — нет?"

  • Сегодня, 14:54
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