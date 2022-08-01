Вице-премьер реинтеграции Молдовы Олег Серебрян утверждает, что решением приднестровского вопроса не может стать независимость региона, главным образом потому, что у Кишинева и Тирасполя разные точки зрения по поводу географических границ Приднестровья. Об этом Серебрян рассказал в интервью Jurnal.md, опубликованном 15 августа, сообщает newsmaker.md
«Во-первых, нам надо понять, что есть Приднестровье, потому что взгляды на географические границы региона разные у Кишинева и Тирасполя. В Тирасполе считают, что Кочиеры и Кошница, Варница и даже Копанка должны быть частью так называемой „Приднестровской молдавской республики“. Если вы посмотрите на их карты, то увидите, что, по их мнению, не только территории, контролируемые сейчас неконституционными властями Приднестровья, но и еще восемь населенных пунктов должны стать частью „ПМР“», — объяснил Серебрян.
При этом вице-премьер отметил, что планы Тирасполя стать независимым нереалистичны. «Я слышал разные гипотезы, что лучше дать им независимость, и они отдадут нам Бендеры(!), но это нереалистичный план. Это может показаться легким решением, но нам бы не хотелось получить по соседству территорию, которая полностью вышла из-под контроля. Независимость Приднестровья не может быть решением, потому что приведет только к большей нестабильности в регионе», — добавил он.
Тем не менее, Серебрян считает, что неразрешенный приднестровский конфликт не помешает европейской интеграции Молдовы. «Это возможно, как с Кипром. Украина тоже сейчас кандидат на вступление в ЕС. В случае левобережья Днестра важно, чего хотят люди. Поэтому так важно изменение менталитета населения. Я недавно говорил в Брюсселе, что мы должны сделать все возможное, чтобы интеграция ЕС и реинтеграция страны проходили синхронно, параллельно, в том числе при помощи позитивной мотивации граждан», — подчеркнул Серебрян.
«Оставим воссоединение страны на то время, когда у нас будет более благоприятная геополитическая ситуация» - заявил Серебрян в интервью Jurnal.md