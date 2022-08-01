Специалисты управления фитосанитарного благополучия Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР продолжают проверки по выявлению амброзии, сообщает ecology-pmr.org
Как сообщил главный государственный фитосанитарный инспектор республики Александр Чернов, всего было проведено более 1,1 тысячи обследований земельных участков сельхозугодий. В результате эксперты выявили 55 фактов произрастания амброзии полыннолистной.
В 53 случаях были наложены штрафы от 10 до 150 РУ МЗП, что составляет от 184 до 2 760 рублей ПМР. Оставшиеся 2 протокола находятся в стадии рассмотрения.
Также было проведено 39 внеплановых проверок землепользователей, на которых ранее уже составлялись админпротоколы. Установлено, что они провели необходимые агротехнические мероприятия и амброзии на их полях больше нет.
На горячую линию «Стоп амброзия!» по телефону 0 (533) 2-67-24 и на электронный адрес fito-pmr@mail.ru поступило 33 сообщения о выявленных очагах амброзии. Специалистами Минсельхозприроды приняты оперативные меры по установлению землепользователей, на чьих землях обнаружен карантинный сорняк, и даны указания немедленно его уничтожить, сообщается на сайте ведомства.