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В Молдове новый коррупционный скандал

В Молдове новый коррупционный скандал
В Молдове новый коррупционный скандал, под подозрением — экс-глава Минздрава

Сотрудники антикоррупционной прокуратуры Молдовы пришли 15 августа с обыском к бывшему министру здравоохранения республики Сильвии Раду, которая ранее также исполняла обязанности примара Кишинева, пишет eadaily.com

Официальный представитель Генпрокуратуры Мариана Керпек уточнила, что аналогичные следственные действия проходят также еще у трех бывших чиновников. Все они работали в компании по предоставлению консультаций в авиационной сфере и заключили несколько контрактов с аналогичными структурами за рубежом. Деньги, полученные за услуги, поступали на счета молдавской компании, а также некоторым офшорным фирмам. Позже их должны были перераспределить среди нескольких подставных предприятий, чтобы легализовать происхождение. В итоге эти средства были присвоены подозреваемыми. В частности, речь идет об экс-директоре Органа гражданской авиации (ОГА) Евгении Коштей. Он проходит по делу об отмывании денег в особо крупных размерах.

В настоящее время офицеры Национального центра по борьбе с коррупцией изучают происхождение 2 млн евро, полученных бенефициарами. Часть денег скрыли от Налоговой службы. Расследование идентифицировало несколько фирм, замешанных в махинациях, они были связаны также с отмыванием средств по делу о бнаковском мошенничестве (ущерб экономике Молдовы превысил 1 млрд евро) и Ландромате (схема, при которой через молдавские госучреждения из России было выведено порядка 500 млрд рублей. — прим. EADaily)

Один из фигурантов дела Валентин Визант прокомментировал ситуацию из-за границы. Он назвал следственные действия «актом безвкусицы», добавив, что их проводят по заказу, без правовой основы.

«Узнал, что заключение о проведении обыска было выдано еще 19 июля. До сегодняшнего дня со мной не связывались ни прокуроры, ни представители каких-либо других правоохранительных органов. Я выехал из страны без каких-либо возражений со стороны Пограничной полиции. Те, кто подстроил все эти беззакония, считают, что юстиция вершится путем всякого рода обысков без каких-либо аргументов»,
— написал Визант в социальной сети.

Он подчеркнул, что давно ведет бизнес в сфере гражданской авиации и продолжает деятельность в целом ряде стран, но ни в одной из них не было претензий. Визант пообещал в ближайшее время раскрыть имена заказчиков дела и представить детальный отчет о деятельности своих компаний.

Напомним, борьба с коррупцией является приоритетом молдавского правительства и неотъемлемым условием евроинтеграции. По мнению западных партнеров Кишинева, получение страной статуса кандидата на вступление в ЕС является в большей степени авансом, так как в этом направлении у властей есть ощутимые пробелы. По обвинению в незаконном обогащении под следствием уже находится бывший генпрокурор Александр Стояногло и экс-президент Игорь Додон, а также бывшие высокопоставленные чиновники из МВД и СИБ.

  • Вчера, 20:11
  • DTV
  • Просмотров: 53
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