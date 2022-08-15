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В Киеве демонтировали мемориальную доску писателю Булгакову

В Киеве демонтировали мемориальную доску писателю Булгакову
ДОМ В КИЕВЕ, В КОТОРОМ В 1906—1921 ГГ. ЖИЛ М.А. БУЛГАКОВ

С фасада Киевского национального университета (КНУ) им. Тараса Шевченко сняли мемориальную доску писателю Михаилу Булгакову. Об этом сообщает проект «Декоммунизация.Украина» в своих соцсетях.

Информируется, что «доска украинофобу Булгакову демонтирована с фасада здания КНУ имени Шевченко», пишет mk.ru

В конце июля с инициативой убрать доску выступила основательница организации «Экспертный корпус» Татьяна Швыдченко. По ее мнению, Булгаков является символом русской культуры и при этом не имеет «никакого отношения к украинской». Активистка уверена: во всех своих произведениях писатель принижал украинскую культуру и «поливал ее грязью».

Писатель родился в 1891 году в Киеве. В 1909 году Михаил Булгаков окончил Первую киевскую гимназию, поступил на медицинский факультет Киевского университета и через семь лет получил диплом об утверждении «в степени лекаря с отличием».
  • Вчера, 20:33
  • DTV
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