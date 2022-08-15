Национальный банк Румынии принял на работу популярную в стране гадалку Габриэлу Дима (она же Минерва). 64-летняя прорицательница трудится в отделе технического обслуживания.
«Сейчас у меня исполнительная должность, я работаю в Национальном банке. К сожалению, я больше не имею права гадать на шаре, но это ничего не значит, потому что у меня все еще есть идея сделать подкаст», — рассказала Габриэла Дима.
На родине графа Дракулы Минерва считается одной из самых известных предсказательниц. По её собственным словам, она начала заниматься этим с 14-летнего возраста. По данным румынских СМИ, Габриэла Дима имеет дипломы по праву, актерскому мастерству и психологии.
Видимо, Нацбанк Румынии, одной из самых бедных стран Евросоюза, решил прибегнуть к помощи потусторонних сил, чтобы стабилизировать экономику на фоне общемирового финансового и энергетического кризиса.
Учитывая, что власти соседней Молдовы привыкли во всем ориентироваться на Бухарест, не исключено, что скоро в Кишиневе тоже могут появиться «профильные специалисты» в этой области. Похоже, правительству РМ прогрессирующую инфляцию, которая за год их работы превысила 32% и продолжает неуклонно расти, без цыганской магии не остановить, пишет eadaily.com