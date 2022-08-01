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Как получить новый паспорт РМ в экстренном порядке?

Как получить новый паспорт РМ в экстренном порядке?

С понедельника граждане смогут получать паспорта РМ в экстренном порядке без ограничений и без необходимости предъявления подтверждающих документов. Об этом сообщает Агентство государственных услуг (АГУ) Молдовы.

Согласно решению Комиссии по чрезвычайным ситуациям от 8 августа текущего года, желающие иметь два паспорта одновременно, могут сделать это в любом многофункциональном центре, независимо от регистрации по месту жительства или пребывания, как на основании предварительной записи, так и физического присутствия в этих центрах.

Граждане также могут запросить доставку паспорта на дом, как в стране, так и за рубежом через службу MDelivery. Доставка MDelivery доступна для паспортов, запрошенных в течение 5, 10 или 20 рабочих дней, и осуществляется за оплату и только по желанию получателя.

Напомним, что с августа пошлина за выдачу паспорта снижена с 850 до 650 леев.

Ранее Комиссия по чрезвычайным ситуациям постановила, что с 1 июня 2022 года срок действия паспортов гражданства Республики Молдова, который истек или, в зависимости от обстоятельств, истечет в период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года, будет автоматически продлен до 30 июня 2023 года. Эти меры были приняты в связи с увеличением втрое количества заявлений на выдачу паспортов в марте-мае этого года.

Причиной возникновения этой проблемы стало прекращение сотрудничества с литовской компанией, поставляющей в Молдову бланки документов и возбуждения уголовного дела по факту отмывания денег, полученных в результате сфальсифицированного тендера на закупку бланков паспортов у литовской фирмы.

Как сообщили источники в Генеральной прокуратуре, сумма в 26 миллионов евро оказалась на счетах нескольких оффшорных компаний.

- Под предлогом того, что они были переведены для оплаты бланков из Литвы, деньги оказались на счетах оффшорных компаний, контролируемых Владимиром Плахотнюком и Владимиром Андронаки. Бухгалтер Андронаки Андриуца также был вовлечен в схему незаконных переводов. Мы выявили 8 компаний, но их больше, - сообщает портал Anticorupție.md со ссылкой на источник в прокуратуре.

bloknot-moldova.ru
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