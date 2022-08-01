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В Приднестровье годовая инфляция по итогам первых семи месяцев превысила 10%

В Приднестровье годовая инфляция по итогам первых семи месяцев превысила 10%

Текущая годовая инфляция в Приднестровье по итогам первых семи месяцев 2022 года превысила десять процентов. За обозначенный период больше всего подорожали продукты питания – на пятнадцать процентов. Непродовольственные товары стали дороже на девять процентов, а тарифы на услуги повысились на четыре процента.

Индексы потребительских цен за январь-июль 2022 года:

- на продовольственные товары – 115,23%;
- на непродовольственные товары – 109,14%;
- тарифы на услуги – 103,95%;
- сводный индекс потребительских цен (инфляция) – 110,37%.

Июльская инфляция

По итогам отчетного месяца в Приднестровье зафиксирована инфляция. Повышение общего уровня цен на товары и услуги в течение месяца составило полпроцента.

За прошедший месяц более всего подорожали непродовольственные товары, повысились тарифы. Цены на продовольствие, наоборот, снизились.

Подорожание на непродовольственные товары в июле 2022 года превысило полтора процента. Более всего подорожали: моющие средства (мыло туалетное и хозяйственное); игрушки; бельевой трикотаж; чулочно-носочные изделия; медикаменты; топливо (бензин); ткани хлопчатобумажные.

Продовольствие за отчетный месяц в целом стало дешевле на полпроцента. Подешевели: овощи и фрукты; рыба и морепродукты пищевые. Подорожали: яйца; мед; сыр; майонезная продукция; водка и ликеро-водочные изделия.

В среднем тарифы на услуги в июле повысились более чем на полпроцента. Подорожали: газ сжиженный; услуги банков и связи; жилищные услуги; бытовые услуги по ремонту одежды и бытовых электротоваров.

Индексы потребительских цен за июль 2022 года:

- на продовольственные товары – 99,43%;
- на непродовольственные товары – 101,61%;
- тарифы на услуги – 100,68%;
- сводный индекс потребительских цен (инфляция) – 100,49%.

Иван Тыняев, newspmr.com
  • Сегодня, 14:51
  • DTV
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