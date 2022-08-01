Текущая годовая инфляция в Приднестровье по итогам первых семи месяцев 2022 года превысила десять процентов. За обозначенный период больше всего подорожали продукты питания – на пятнадцать процентов. Непродовольственные товары стали дороже на девять процентов, а тарифы на услуги повысились на четыре процента.
Индексы потребительских цен за январь-июль 2022 года:
- на продовольственные товары – 115,23%; - на непродовольственные товары – 109,14%; - тарифы на услуги – 103,95%; - сводный индекс потребительских цен (инфляция) – 110,37%.
Июльская инфляция
По итогам отчетного месяца в Приднестровье зафиксирована инфляция. Повышение общего уровня цен на товары и услуги в течение месяца составило полпроцента.
За прошедший месяц более всего подорожали непродовольственные товары, повысились тарифы. Цены на продовольствие, наоборот, снизились.
Подорожание на непродовольственные товары в июле 2022 года превысило полтора процента. Более всего подорожали: моющие средства (мыло туалетное и хозяйственное); игрушки; бельевой трикотаж; чулочно-носочные изделия; медикаменты; топливо (бензин); ткани хлопчатобумажные.
Продовольствие за отчетный месяц в целом стало дешевле на полпроцента. Подешевели: овощи и фрукты; рыба и морепродукты пищевые. Подорожали: яйца; мед; сыр; майонезная продукция; водка и ликеро-водочные изделия.
В среднем тарифы на услуги в июле повысились более чем на полпроцента. Подорожали: газ сжиженный; услуги банков и связи; жилищные услуги; бытовые услуги по ремонту одежды и бытовых электротоваров.
Индексы потребительских цен за июль 2022 года:
- на продовольственные товары – 99,43%; - на непродовольственные товары – 101,61%; - тарифы на услуги – 100,68%; - сводный индекс потребительских цен (инфляция) – 100,49%.