Молдова выплатит более 15 миллионов леев за аудит задолженности "Молдовагаз". Деньги будут выплачены компаниям Wikborg Rein Advokatfirma из Норвегии и Forensic Risk Alliance & Co из Великобритании. Согласно контракту, обе компании обязуются провести аудит задолженности по газу, поставленному на правый берег Молдовы до 30 января 2023 года, сообщает kp.md ссылаясь на IPN.
Согласно договору о закупках между Агентством публичной собственности и норвежской компанией Wikborg Rein Advokatfirma, а так же британской компанией Forensic Risk Alliance & Co Limited, для приобретения услуг финансово-правового аудита долга "Молдовагаз" выплачивается сумма в размере 15 742 640 леев. Сумма была объявлена на сайте Агентства государственных услуг. Контракты с этими двумя аудиторскими компаниями были заключены в рамках процедуры прямых переговоров в соответствии с положением Комиссии по чрезвычайным ситуациям от 1 июля.
1 ноября 2021 года вступил в силу новый пятилетний договор на поставку российского газа в Молдавию. Согласно протоколу, подписанному вице-премьером РМ Андреем Спыну и председателем правления «Газпром» Алексеем Миллером, молдавская сторона обязывалась до 1 мая 2022 года провести аудит долга, который составляет порядка $ 700 млн. При этом сам долг — $ 433 млн, а остальное — пеня за просрочку платежей. На основании результатов сверки будет определена точная сумма, а после этого пройдут новые переговоры по определению способа и сроков погашения.
Кишинев решил самостоятельно выбрать аудитора для проверки дочернего предприятия «Газпрома», при этом пренебрег мнением российской стороны. После этого в Москве усомнились в прозрачности и объективности будущей проверки, поставив под сомнение её утверждение. Вместе с тем, тендер по выбору международной компании для проведения аудита был сорван, пишет eadaily.com. Власти констатировали, что внешние партнеры отказываются с ними сотрудничать, ссылаясь на неустойчивую обстановку в регионе из-за военных событий на Украине, а правительство Молдавии начало переговоры с концерном «Газпром» о продлении срока аудита, чтобы газоснабжение республики не было прекращено. Договор с аудиторскими компаниями из Осло и Лондона был подписан 11 августа.