Конкурс проводится Торгово-промышленной палатой ПМР совместно с Министерством экономического развития ПМР, Министерством сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР, государственными администрациями городов и районов, государственными службами, органами по сертификации.
Основная цель Конкурса- стимулирование предприятий (организаций) к повышению качества, безопасности и конкурентоспособности отечественной продукции и услуг в интересах развития экономики и социальной сферы Приднестровья.
К участию в Конкурсе приглашаются предприятия, организации различных форм собственности и индивидуальные предприниматели, производящие продукцию на территории Приднестровской Молдавской Республики. Заявки на Конкурс принимаются Оргкомитетом с 15 августа 2022 года преимущественно в электронном виде.
В этом году Конкурс будет проведен в 20-ый раз. По традиции в юбилейный для Конкурса год объявляется особая номинация – «Гордость Республики», которая проводится 1 раз в 5 лет и присваивается предприятию из числа участников Конкурса за непрерывное совершенствование качества продукции (услуги), за вклад в развитие экспорта отечественных товаров и услуг, и в целом за содействие развитию деловой репутации Приднестровской Молдавской Республики.
Особыми призами «За активное и постоянное участие» будут отмечены предприятия (организации), которые принимают участие в Республиканском Конкурсе в течение всех 20-ти лет. С условиями участия можно ознакомиться на сайте Торгово-промышленной палаты ПМР