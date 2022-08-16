Управление по лекарственным средствам Великобритании одобрило вакцину против оригинального и более нового варианта Omicron. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Вакцина, использованная во время пандемии, вызванной новым типом коронавируса SARS-CoV-2, научила человеческий организм защищаться от оригинального варианта вируса, который впервые был зарегистрирован в китайском городе Ухань в конце 2019 года. С тех пор вирус претерпел значительные мутации, и появилось много новых вариантов, которые могут уклоняться от определенных иммунных реакций в защитной системе человеческого организма. В результате число случаев заболевания коронавирусом во всем мире снова увеличилось, пишет eadaily.com
Новейшая т. н. «двухвалентная вакцина» Moderna — Spikevax одновременно эффективна против первичного коронавируса и его вариантов Omicron, утверждают британские ученые.
«Двухвалентная вакцина — это более острое оружие в арсенале, в то время как вирус постоянно меняется», — сказала директор британского ведомства Джун Рейн.
В управлении утверждают, что результаты исследования, в котором приняли участие 437 человек, показали: вакцина безопасна и обеспечивает лучшую защиту от новых вариантов коронавируса — omikron BA.1, BA.4 и BA.5.