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Политпредставители Приднестровья и Молдовы встретились в режиме онлайн

Политпредставители Приднестровья и Молдовы встретились в режиме онлайн

16 августа в режиме онлайн в присутствии посредников и наблюдателей состоялась встреча главных переговорщиков от Приднестровья и Молдовы Виталия Игнатьева и Олега Серебриана, сообщает пресс-служба МИД ПМР.

Открывая дискуссию, министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев выразил озабоченность паузой в проведении заседаний в формате «1+1», а также в деятельности профильных экспертных (рабочих) групп. Он констатировал, что ситуация в переговорах деградировала и продолжает ухудшаться ввиду односторонних действий РМ.

По инициативе приднестровской стороны были обсуждены наиболее актуальные проблемные аспекты между сторонами, преимущественно зафиксированные в рамках пакета договоренностей «Берлин плюс».

Проблема импорта лекарств по-прежнему актуальна

Одной из главных тем диалога стала сфера здравоохранения. Относительно импорта лекарственных средств в Приднестровье Виталий Игнатьев подчеркнул наличие выработанного профильными специалистами сторон проекта решения, реализация которого могла бы в определенной степени снять остроту проблемы и обеспечить возможность ввоза в Приднестровье существенной номенклатуры лекарств в рамках существующей потребности. Он подчеркнул, что, несмотря на имевшие место заверения, согласованное экспертами решение до сих пор не имплементировано молдавской стороной.

В свою очередь Олег Серебриан занял максимально деструктивную позицию по данному вопросу, состоящую в попытке ревизии имеющихся предварительных договоренностей и выдвижении необоснованных политических условий в контексте импорта медикаментов в Приднестровье. Стороны условились до конца августа провести встречу представителей по политическим вопросам при участии представителей экспертных (рабочих) групп по вопросам здравоохранения, а также фармацевтических импортеров с целью устранения возникших расхождений в трактовках содержания ранее проделанной работы.

Под запрет попали и удобрения

Виталий Игнатьев осудил принятое РМ на прошлой неделе решение о запрете ввоза в Приднестровье после 1 сентября средств защиты растений (удобрений), не включенных в реестр разрешенных в РМ СЗР. Дипломат призвал пересмотреть данные необоснованные рестрикции в интересах сельхозпроизводителей в условиях сложной ситуации в области продовольственной безопасности и засухи.

В связи с вопросом приднестровской стороны относительно текущей ситуации в области телекоммуникаций и исполнения соответствующей договоренности от 2017 года в рамках пакета «Берлин плюс» молдавская сторона затруднилась представить конкретную информацию, сославшись на запланированное на завтрашний день заседание экспертных (рабочих) групп по вопросам телекоммуникаций и почтовой связи.

Что касается проблемы автотранспорта и деятельности ПРТС, Виталий Игнатьев подчеркнул необходимость скорейшего решения вопроса по возвращению незаконно изъятых заготовок номерных знаков приднестровского образца, а также продления деятельности согласованного в апреле 2018 года механизма после 1 сентября текущего года.

Банки, румынские школы и землепользование

Наряду с этим приднестровский дипломат указал на необходимость имплементации предварительно согласованного механизма конвертации избыточной леевой массы для использования при импорте в Приднестровье востребованной продукции, а также устранения иных проблем в банковской сфере.

В свете поставленных молдавской стороной вопросов о деятельности румынских школ, а также о землепользовании в Дубоссарском районе Приднестровья Виталий Игнатьев призвал в кратчайшие сроки вернуться к установленной с 2014 года практике проведения совместных инспекций в упомянутых учреждениях и к реализации РМ пункта 5 Протокольного решения по землепользованию, касающегося прекращения уголовных дел.

Уголовные дела и ограничения в отношении должностных лиц Приднестровья

В контексте уголовных дел в отношении должностных лиц приднестровский политпредставитель также констатировал недопустимость ситуации с бывшим приднестровским милиционером Андреем Самонием, находящимся в заключении по сфабрикованному делу, и анонсированным некоторыми молдавскими СМИ
уголовным преследованием Прокурора ПМР.

Подробно были обсуждены немотивированные односторонние рестрикции РМ в отношении должностных лиц Приднестровья, пересекающих госграницу РМ, в том числе в аэропорту города Кишинева. Виталий Игнатьев подчеркнул отсутствие понимания того, на какие категории лиц распространяется данное решение, а также многочисленные факты допросов, досмотров и психологического давления на приднестровских чиновников, пересекающих границу РМ в личных (неслужебных) целях. Дипломат призвал пересмотреть политизированные рестрикции и вернуться к добросовестному исполнению джентльменской договоренности от сентября 2019 года, достигнутой посредством обмена письмами под гарантии главы миссии ОБСЕ в Молдове, поскольку существующие ограничения провоцируют взаимное недоверие и напряженность.

С учетом дефицита востребованных решений и деградации ситуации в переговорах Виталий Игнатьев отдельно напомнил о продолжающемся отказе руководства РМ от проведения встреч для обсуждения актуальных вопросов в рамках переговорного процесса, на которые приднестровское руководство неоднократно приглашало официальными письмами.

Альтернативы переговорам нет

Реагируя на отдельные деструктивные и недальновидные тезисы своего молдавского визави, озвученные как в ходе встречи, так и в недавних интервью, политпредставитель от Приднестровья указал, что решение любых вопросов возможно исключительно посредством достижения договоренностей и компромиссов. Любые односторонние попытки навязывания юрисдикции, ультиматумы, ограничения и давление обесценивают роль представителя по политическим вопросам от РМ как таковую, ведут к напряженности и конфликту и являются вредительством. Приоритетом должны быть социально-экономические интересы и реализация договоренностей.
  • Вчера, 19:12
  • DTV
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