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В Правительстве ПМР рассмотрели правоотношения в сфере оборота опасных веществ

В Правительстве ПМР рассмотрели правоотношения в сфере оборота опасных веществ

Продолжается планомерная работа Правительства ПМР по проведению административной реформы и совершенствованию действующего законодательства. Заместитель председателя Правительства Станислав Касап, курирующий данное направление, провел сегодня рабочее совещание с представителями Министерства внутренних дел, Министерства экономического развития и Государственной службы надзора. Тема обсуждения – актуализация правоотношений в сфере оборота опасных веществ, сообщает пресс-служба Правительства.

На данный момент эта деятельность регулируется Правилами приобретения, хранения, учета, транспортировки, ввоза и вывоза взрывчатых и химически опасных веществ, утвержденными Постановлением Правительства в 2014 году. В том числе действует Постановление 1997 года «О регламентации транспортировки опасных грузов по территории ПМР и мерах по предотвращению (ликвидации) возможных при этом чрезвычайных ситуаций». Как отметил вице-премьер, многие положения указанных нормативных актов устарели, а требования избыточны.

Так, в сфере транспортировки взрывчатых и химических веществ должны выдаваться различные свидетельства и разрешения. Из четырех документов по факту выдается лишь один, и носит он формальный характер. Свидетельство на приобретаемое взрывчатое или химически опасное вещество выдается Службой госнадзора на основании документов, предоставляемых предприятиями. При этом исследования соответствия заявленного вещества и приобретенного по факту не производятся.

В связи с этим Правительство предлагает исключить необходимость получения избыточных разрешительных документов.

Участники встречи уделили внимание и правилам перевозки опасных грузов. Действующие сегодня нормативы не отвечают предъявляемым требованиям. Поэтому возникла необходимость переработки соответствующих нормативных актов.

«Должен быть разумный баланс между государственными и частными интересами, чтобы предприятия могли работать и мы могли быть уверены, что все будет безопасно», — подчеркнул зампред Правительства.

По поручению Станислава Касапа будет сформирована межведомственная рабочая группа, которая в течение трех месяцев должна детально изучить ситуацию и разработать актуальную редакцию документов с учетом консолидированной позиции всех сторон.

  • Сегодня, 07:05
  • DTV
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