Власти городского уезда Маньчжурия в автономном районе Внутренняя Монголия в КНР на границе с Россией с вечера вторника ввели локдаун из-за одного выявленного случая коронавирусной инфекции, следует из заявления местного правительства,сообщает РИА Новости
Правительство Маньчжурии в среду сообщило, что 16 августа в ходе ПЦР-тестирования в городе был выявлен один случай заражения COVID-19, после чего специалисты начали эпидемиологическое расследование для выявления близких контактов.
С 23.00 (18.00 мск) 16 августа власти города для предотвращения распространения заболевания запустили противоэпидемиологический механизм, который предусматривает полную блокировку жилого комплекса, где был выявлен зараженный, всем жильцам запрещено выходить из квартир. В остальных жилых комплексах введен строгий контроль и управление, без особой необходимости территорию жилых комплексов покидать не следует.
В городе временно приостановлена работа общественного транспорта, включая рейсовые автобусы и такси, отменены рейсы из аэропорта "Сицзяо". Введен контроль на всех дорогах, въездах и выездах из города, покидать город и въезжать в него временно запрещено на любых видах транспорта. Выезжать и въезжать в город может только спецтранспорт, задействованный в противоэпидемиологической работе и снабжении города.
Временно приостановлена работа туристических достопримечательностей, торговых центров, кафе и ресторанов, бань, интернет-кафе, кинотеатров, спортивные залов, работу приостановили строительные площадки деревообрабатывающие предприятия. Работу продолжают продуктовые магазины, аптеки и медучреждения.
Закрыты храмы, учебные заведения, государственные учреждения, в тюрьмах и домах престарелых временно прекращен прием посетителей. Власти распорядились отменить все банкеты, отложить проведение свадеб, а траурные церемонии должны быть короткими и малочисленными.
С 17 августа все жители города обязаны пройти три раунда ПЦР-тестирования. При проявлении любых симптомов заболевания необходимо оперативно сообщить в домоуправление, чтобы они связались со специализированным медучреждением. Власти призывают не скрывать наличие симптомов и не заниматься самолечением.
Как долго будет продолжаться локдаун в городе с населением более 150 тысяч человек, пока неизвестно.
В последние недели в разных регионах Китая возникли крупные вспышки COVID-19, сильнее других пострадали островная курортная провинция Хайнань и Синьцзяно-Уйгурский автономный район на западе страны, за минувшие сутки в Китае выявили 637 подтвержденных случаев заражения и 2399 бессимптомных носителей. Всего за время пандемии в Китае выявили 236 898 случаев заражения коронавирусом, 5226 человек от болезни скончались.