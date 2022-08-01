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В Слободзейском историческом музее открыли выставку, посвященную Ясско-Кишинёвской операции

В Слободзейском историческом музее открыли выставку, посвященную Ясско-Кишинёвской операции

В преддверии памятной даты в музеях, учреждениях культуры и образования Слободзейского района проходят тематические мероприятия, посвящённые 78-й годовщине Ясско-Кишинёвской операции.

В Слободзейском историческом музее была проведена лекция для учащихся городского теоретического лицея-комплекса им. П. К. Спельник и представлена баннерная экспозиция «Кицканский плацдарм – истории подвиг», а также выставка предметов времён Великой Отечественной войны и книг о событиях тех лет. Среди экспонатов – каска солдата советской армии, фрагменты оружия, командирский планшет, фляги, кружки, блокноты с воспоминаниями ветеранов и стихотворениями, написанными на фронте, сообщается на сайте слободзейской госадминистрации.
В Слободзейском историческом музее открыли выставку, посвященную Ясско-Кишинёвской операции

В Слободзейском историческом музее открыли выставку, посвященную Ясско-Кишинёвской операции

В Слободзейском историческом музее открыли выставку, посвященную Ясско-Кишинёвской операции

В Слободзейском историческом музее открыли выставку, посвященную Ясско-Кишинёвской операции

В Слободзейском историческом музее открыли выставку, посвященную Ясско-Кишинёвской операции

[thumb]http://dnestr.tv/uploads/posts/2022-08/1660764166_050056054054053.jpg[/thum
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Напомним, что в ходе Ясско-Кишиневской операции советские войска окружили и разгромили мощную вражескую группировку и завершили освобождение Молдавской ССР от фашистских захватчиков.

Выставка продолжит свою работу в стенах Слободзейского исторического музея до конца августа. В день открытия мемориального комплекса «Кицканский плацдарм» после реконструкции она будет экспонироваться на территории этого памятного места.

Реконструкция мемориального комплекса «Кицканский плацдарм» подходит к концу. Накануне ход работ проверила комиссия районной госадминистрации под руководством ее главы Василия Тищенко. В работе комиссии принял участие и депутат Верховного Совета Игорь Ярыч.

Как сообщила пресс-служба районной госадминистрации, сейчас строители ООО «ИрБон» заняты сборкой последнего информационного гранитного полотна. Остальные полотна очищают от строительных материалов и пыли. Также завершается укладка тротуарной плитки, устанавливаются скамьи, благоустраиваются газоны, ведётся спил некоторых деревьев. На своих местах уже находятся фонарные столбы и светильники, работает освещение. Предстоит еще оградить смотровые площадки. К концу недели весь намеченный объём работ будет завершён.

[thumb]http://dnestr.tv/uploads/posts/2022-08/1660764276_050056054048057_1.jpg[/thumb]

В Слободзейском историческом музее открыли выставку, посвященную Ясско-Кишинёвской операции

  • Вчера, 22:26
  • DTV
  • Просмотров: 30
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