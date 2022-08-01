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Оперштаб: Детям от 12 лет необходимо соблюдать масочный режим

Оперштаб: Детям от 12 лет необходимо соблюдать масочный режим

Согласно решению Оперативного штаба в рамках действующего масочного режима предусмотрено обязательное использование средств индивидуальной защиты (масок) детьми в возрасте от 12 лет на одинаковых со взрослыми условиях.

Напомним, в Приднестровье продолжает действовать масочный режим. Эта мера принята в связи с ростом заболеваемости COVID-19.

Граждане обязаны использовать средства индивидуальной защиты (маски) в транспорте общего пользования, в том числе в такси, а также при посещении организаций торговли и сферы услуг.

  • Вчера, 18:22
  • DTV
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