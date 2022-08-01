На площадке Минэкономразвития прошло заседание Совета по развитию малого и среднего бизнеса. В этот раз участники собрались для того, чтобы обсудить тему, связанную с автомобильными перевозками пассажиров и грузов.
Как сообщила пресс-служба ведомства, председатель Совета министр Сергей Оболоник отметил, что планируется внести изменения и дополнения в законы «О транспорте» и «О безопасности дорожного движения», а также в Кодекс ПМР об административных правонарушениях.
В частности, законопроект устанавливает исчерпывающий перечень документов, необходимых при перевозке пассажиров и грузов, расширяет перечень оснований для привлечения к административной ответственности за нарушения в сфере транспорта, делает обязательным предрейсовый или предсменный технический осмотр автотранспорта при осуществлении грузовых перевозок. Предусматривается следующий ряд актуальных правок в действующие нормы:
1) Законопроект вводит ряд определений, которые широко применяются в иностранных нормативных правовых актах, на подзаконном уровне в ПМР, и их введение необходимо на законодательном уровне.
Также устанавливается исчерпывающий перечень документов, необходимых:
а) при выполнении регулярных автомобильных перевозок пассажиров и багажа;
б) при выполнении нерегулярных (заказных) перевозок пассажиров и багажа;
в) при выполнении таксомоторных перевозок пассажиров и багажа;
г) при осуществлении специальных перевозок работников (сотрудников) и служащих к месту работы (службе) и обратно;
д) при выполнении автомобильных перевозок грузов.
2) расширяет в Кодексе об административных правонарушениях перечень оснований для привлечения к административной ответственности за нарушение законодательства в сфере транспорта, также по некоторым деяниям увеличивает штрафные санкции в области перевозок пассажиров и багажа.
3) предлагает введение в Закон «О безопасности дорожного движения» обязательной нормы по прохождению предрейсового (предсменного) медицинского освидетельствования водителя и предрейсового (предсменного) технического осмотра транспортного средства при осуществлении грузовых перевозок автомобильным транспортом
«Данные проекты разработаны в целях пресечения незаконных перевозок пассажиров и багажа автотранспортом, а также для того, чтобы упорядочить нормы действующего законодательства в области транспорта. Планируется повысить транспортную дисциплину и защитить внутренний рынок пассажирских и грузовых перевозок», — сообщил министр.
Он также добавил, что на данный момент эта сфера деятельности имеет достаточно слабое регулирование, в нормативной базе присутствует ряд изъянов, поэтому возникла необходимость ликвидировать пробелы на законодательном уровне.
По словам заместителя начальника управления транспорта Минэкономразвития Ивана Андреева, Закон «О транспорте» был издан еще в 1997 году, написан согласно нормам советских времен, давно себя изжил и требует внесения изменений и дополнений согласно современным реалиям.
«Эти поправки важны, так как Закон "О безопасности дорожного движения" и правила дорожного движения предусматривают обязательное предрейсовое освидетельствование, осмотр водителей и автомобилей только при осуществлении регулярных пассажирских перевозок. Опасность, которую может повлечь за собой грузовой транспорт, иногда в разы больше, чем при осуществлении пассажирских перевозок. А безопасность без эффективного контроля и надзора обеспечить сложно», — считает Андреев.
Предложенные перемены активно обсуждались всеми членами Совета. В итоге участники пришли к мнению, что нужно уделить внимание административной нагрузке, которая связана с подобными изменениями, и при реализации решений постараться в наименьшей мере осложнять осуществление деятельности.
Таким образом, Совет по предпринимательству сформировал свое видение относительно дополнительных мер администрирования в транспортной отрасли. Учтены были замечания всех участников совещания. Данная информация будет использована при рассмотрении инициатив как в Правительстве, так и в комитетах Верховного Совета.