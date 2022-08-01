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Минэкономразвития предлагает внести поправки в законы «О транспорте» и «О безопасности дорожного движения»

Минэкономразвития предлагает внести поправки в законы «О транспорте» и «О безопасности дорожного движения»

На площадке Минэкономразвития прошло заседание Совета по развитию малого и среднего бизнеса. В этот раз участники собрались для того, чтобы обсудить тему, связанную с автомобильными перевозками пассажиров и грузов.

Как сообщила пресс-служба ведомства, председатель Совета министр Сергей Оболоник отметил, что планируется внести изменения и дополнения в законы «О транспорте» и «О безопасности дорожного движения», а также в Кодекс ПМР об административных правонарушениях.

В частности, законопроект устанавливает исчерпывающий перечень документов, необходимых при перевозке пассажиров и грузов, расширяет перечень оснований для привлечения к административной ответственности за нарушения в сфере транспорта, делает обязательным предрейсовый или предсменный технический осмотр автотранспорта при осуществлении грузовых перевозок.

Предусматривается следующий ряд актуальных правок в действующие нормы:

1) Законопроект вводит ряд определений, которые широко применяются в иностранных нормативных правовых актах, на подзаконном уровне в ПМР, и их введение необходимо на законодательном уровне.

Также устанавливается исчерпывающий перечень документов, необходимых:

а) при выполнении регулярных автомобильных перевозок пассажиров и багажа;

б) при выполнении нерегулярных (заказных) перевозок пассажиров и багажа;

в) при выполнении таксомоторных перевозок пассажиров и багажа;

г) при осуществлении специальных перевозок работников (сотрудников) и служащих к месту работы (службе) и обратно;

д) при выполнении автомобильных перевозок грузов.

2) расширяет в Кодексе об административных правонарушениях перечень оснований для привлечения к административной ответственности за нарушение законодательства в сфере транспорта, также по некоторым деяниям увеличивает штрафные санкции в области перевозок пассажиров и багажа.

3) предлагает введение в Закон «О безопасности дорожного движения» обязательной нормы по прохождению предрейсового (предсменного) медицинского освидетельствования водителя и предрейсового (предсменного) технического осмотра транспортного средства при осуществлении грузовых перевозок автомобильным транспортом

«Данные проекты разработаны в целях пресечения незаконных перевозок пассажиров и багажа автотранспортом, а также для того, чтобы упорядочить нормы действующего законодательства в области транспорта. Планируется повысить транспортную дисциплину и защитить внутренний рынок пассажирских и грузовых перевозок», — сообщил министр.

Он также добавил, что на данный момент эта сфера деятельности имеет достаточно слабое регулирование, в нормативной базе присутствует ряд изъянов, поэтому возникла необходимость ликвидировать пробелы на законодательном уровне.

По словам заместителя начальника управления транспорта Минэкономразвития Ивана Андреева, Закон «О транспорте» был издан еще в 1997 году, написан согласно нормам советских времен, давно себя изжил и требует внесения изменений и дополнений согласно современным реалиям.

«Эти поправки важны, так как Закон "О безопасности дорожного движения" и правила дорожного движения предусматривают обязательное предрейсовое освидетельствование, осмотр водителей и автомобилей только при осуществлении регулярных пассажирских перевозок. Опасность, которую может повлечь за собой грузовой транспорт, иногда в разы больше, чем при осуществлении пассажирских перевозок. А безопасность без эффективного контроля и надзора обеспечить сложно», — считает Андреев.

Предложенные перемены активно обсуждались всеми членами Совета. В итоге участники пришли к мнению, что нужно уделить внимание административной нагрузке, которая связана с подобными изменениями, и при реализации решений постараться в наименьшей мере осложнять осуществление деятельности.

Таким образом, Совет по предпринимательству сформировал свое видение относительно дополнительных мер администрирования в транспортной отрасли. Учтены были замечания всех участников совещания. Данная информация будет использована при рассмотрении инициатив как в Правительстве, так и в комитетах Верховного Совета.
  • Вчера, 18:32
  • DTV
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