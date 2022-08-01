После двухлетнего перерыва в формате видеоконференции состоялось заседание специалистов Приднестровья и Республики Молдова в области телекоммуникаций при участии представителей посредников и наблюдателей.
Как сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел ПМР, основное внимание в ходе встречи было уделено вопросу, связанному с исполнением обязательств, предусмотренных достигнутыми в 2017-2018 годах договоренностями сторон.
В ходе дискуссии выяснилось, что за последние два года молдавской стороной не было предпринято каких-либо практических мер для реализации этих договоренностей. Более того, молдавские чиновники озвучили ряд тезисов, которые ведут к пересмотру положений подписанных документов и нивелируют усилия, приложенные экспертами и внешними участниками переговорного процесса. Такое положение дел ведет к ухудшению ситуации с использованием радиочастотного спектра, создавая вредные помехи для операторов связи и населения Приднестровья.
Делегация Приднестровья указала на отсутствие альтернатив существующим договорно-правовым механизмам и договоренностям по урегулированию взаимоотношений в сфере телекоммуникаций и электросвязи. Молдавской стороне было предложено официально представить всем участникам переговорного процесса позицию в отношении ранее подписанных документов и предложения о параметрах дальнейшего взаимодействия с Приднестровьем в указанной сфере.
В рамках заседания эксперты также обменялись мнениями о ситуации в сфере почтового обмена между Приднестровьем и Республикой Молдова. Кроме того, молдавской стороне было предложено обозначить отдельные аспекты доставки почтовых отправлений в рамках заседания экспертных (рабочих) групп по таможенным вопросам.