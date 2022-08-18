Налоговое агентство Японии объявило общенациональный конкурс на лучшие способы продвижения алкоголя. В конкурсе могут участвовать молодые люди от 20 до 39 лет. От них требуется предложить «новые продукты и дизайны», а также способы поощрения употребления спиртного дома.
Как сообщает The Guardian, японские власти выступили с подобной инициативой из-за сокращения налоговых поступлений от алкогольной отрасли из-за демографических изменений, пандемии коронавируса и изменения отношения людей к своему здоровью, пишет newsmaker.md
«Налоговое агентство сообщило, что потребление алкоголя в Японии снизилось со 100 литров на человека в год в 1995 году до 75 литров в 2020 году. Снижение продажи алкоголя ударило по бюджету Японии, дефицит которого и так составляет более £290 млрд», — отмечает издание.
Конкурс Sake Viva! продлится до 9 сентября. При этом минздрав Японии уже выразил надежду, что участники конкурса не забудут о необходимости отметить важность «разумного» употребления алкоголя.
Финалистов конкурса пригласят на торжественную церемонию награждения, которая состоится 10 ноября в Токио. Налоговое агентство пообещало финансово поддержать реализацию идей победителей.
Споить молодёжь и освободить острова: обозреватель рассказал об алкогольном заговоре в Японии
В Японии налоговые власти придумывают, как уговорить молодежь выпивать больше алкоголя. Звучит безумно, но такой способ был выбран для борьбы с сокращением налоговых поступлений. Обозреватель "Царьграда" Михаил Мельников предположил, что кто-то решил уменьшить население Японии и начать освобождать острова.
"Японская налоговая служба сошла с ума. Призывать народ больше пить, чтобы наполнить бюджет акцизными деньгами, - это за гранью добра и зла. Хотя трудно поверить, что это просто их инициатива - может быть, это кто-то более серьёзный счёл, что пора уменьшить население Японии, потихоньку начать освобождать острова?", высказал своё мнение Михаил Мельников.