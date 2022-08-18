Dnestr.TV

 
0

В 2022 году в Европе сгорело более 700 тысяч гектаров лесов и сельхозугодий

В 2022 году в Европе сгорело более 700 тысяч гектаров лесов и сельхозугодий

Европейская комиссия признала 2022 год самым худшим годом по части лесных пожаров в Европе с 2006 года. В этом году были зафиксированы самые сильные лесные пожары в Европе с тех пор, как в 2006 году началась совместная регистрация ущерба от природных пожаров, сообщила Европейская комиссия 18 августа, пишет eadaily.com

«У нас сложное лето. В этом году в Европе сгорело более 700 тысяч гектаров лесов и сельхозугодий», — заявил комиссар ЕС по кризисному управлению Янез Ленарчич.

Франция и Испания особенно пострадали от самых сильных лесных пожаров в этом году. По словам Ленарчича, во Франции в этом году от лесных пожаров пострадало в два раза больше районов, чем в 2021 году, а в Испании — более чем в три раза больше.

Пять стран ЕС обратились к другим государствам-членам ЕС с просьбой помочь им в борьбе с лесными пожарами. В рамках механизма гражданской защиты ЕС государства-члены предоставили 369 пожарных, 29 самолетов, 105 пожарных машин и восемь вертолетов странам, терпящим бедствие, для предотвращения дальнейшего ущерба от пожаров.

Ленарчич добавил, что картографическая служба спутниковой системы ЕС Copernicus была активирована в 15 странах 46 раз для определения местоположения лесных пожаров. В июле и августе около 150 болгарских, румынских, немецких, французских, финских и норвежских пожарных были направлены в Грецию для поддержки местных пожарных.

Опыт показал, что в дополнение к традиционному региону летнего сезона лесных пожаров, то есть Средиземноморскому региону, пожары также все чаще возникают в лесах центральной и северной частей европейского континента.

  • Вчера, 19:46
  • DTV
  • Просмотров: 37
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Такая разная "политика памяти"
  • Семен Коган об изменениях в Бендерах, о себе и о своих ...
  • Спасибо за Мир!
  • Утвержден производственный календарь и плановое количес ...
  • Первый "Social Business Hub" открылся в Приднестровье
  • Рейтинг европейских городов для путешествий
  • МИД Молдовы подтвердил блокирование ротации военных Рос ...
  • Киев готовит провокацию на границе Приднестровья?
  • Нацбанк Украины обвинил в девальвации гривны обменники
  • В ПМР отреагировали на возможный выход Молдовы из мирот ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Такая разная "политика памяти"
  • Семен Коган об изменениях в Бендерах, о себе и о своих ...
  • Спасибо за Мир!
  • Утвержден производственный календарь и плановое количес ...
  • Первый "Social Business Hub" открылся в Приднестровье
  • Рейтинг европейских городов для путешествий
  • МИД Молдовы подтвердил блокирование ротации военных Рос ...
  • Киев готовит провокацию на границе Приднестровья?
  • Нацбанк Украины обвинил в девальвации гривны обменники
  • В ПМР отреагировали на возможный выход Молдовы из мирот ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна