Европейская комиссия признала 2022 год самым худшим годом по части лесных пожаров в Европе с 2006 года. В этом году были зафиксированы самые сильные лесные пожары в Европе с тех пор, как в 2006 году началась совместная регистрация ущерба от природных пожаров, сообщила Европейская комиссия 18 августа, пишет eadaily.com
«У нас сложное лето. В этом году в Европе сгорело более 700 тысяч гектаров лесов и сельхозугодий», — заявил комиссар ЕС по кризисному управлению Янез Ленарчич.
Франция и Испания особенно пострадали от самых сильных лесных пожаров в этом году. По словам Ленарчича, во Франции в этом году от лесных пожаров пострадало в два раза больше районов, чем в 2021 году, а в Испании — более чем в три раза больше.
Пять стран ЕС обратились к другим государствам-членам ЕС с просьбой помочь им в борьбе с лесными пожарами. В рамках механизма гражданской защиты ЕС государства-члены предоставили 369 пожарных, 29 самолетов, 105 пожарных машин и восемь вертолетов странам, терпящим бедствие, для предотвращения дальнейшего ущерба от пожаров.
Ленарчич добавил, что картографическая служба спутниковой системы ЕС Copernicus была активирована в 15 странах 46 раз для определения местоположения лесных пожаров. В июле и августе около 150 болгарских, румынских, немецких, французских, финских и норвежских пожарных были направлены в Грецию для поддержки местных пожарных.
Опыт показал, что в дополнение к традиционному региону летнего сезона лесных пожаров, то есть Средиземноморскому региону, пожары также все чаще возникают в лесах центральной и северной частей европейского континента.