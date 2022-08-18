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Украина и Турция договорились восстановить разрушенную инфраструктуру

Украина и Турция договорились восстановить разрушенную инфраструктуру

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр торговли Турции Мехмет Муш подписали соглашение о восстановлении разрушенной в результате конфликта украинской инфраструктуры, сообщает телеканал Haber.

Договор предусматривает создание двумя странами Целевой группы по восстановлению Украины. Группа будет координировать реконструкцию социальных и экономических объектов, таких как дороги, мосты, объекты водоснабжения и электроснабжения, больницы и школы, сообщает РБК

Документы были подписаны в присутствии президентов Украины Владимира Зеленского и Турции Реджепа Тайипа Эрдогана во дворце Потоцких. Турецкий лидер вместе с генсеком ООН Антониу Гутерришем прибыли во Львов для проведения закрытой от прессы трехсторонней встречи.

Украина оценивает необходимую для восстановления страны сумму в $750 млрд, такой объем средств делегация Киева назвала на специальной конференции в Швейцарии в начале июля. Стороны договорились выделить Украине кредит на $1,9 млрд, премьер Денис Шмыгаль уточнил: речь идет о $600 млн на финансовую поддержку, более чем $500 млн для развития аграрного сектора, о более чем $500 млн для подготовки к отопительному сезону и почти $250 млн для развития проектов цифровой трансформации страны.

В год следует выделять для восстановления Украины около $30–100, оценивал в конце июля советник руководителя офиса украинского президента Тимофей Милованов. Он уточнил, что из них $20–30 млрд ежегодно планируется направлять на поддержку макроэкономики, аналогичная сумма требуется для поддержания армии.
  • Вчера, 20:13
  • DTV
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