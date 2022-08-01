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Оператор ГТС Румынии готов поставлять газ в Молдавию

Оператор ГТС Румынии готов поставлять газ в Молдавию

Компания Transgaz, оператор газотранспортной системы Румынии, готова в случае необходимости поставлять газ в Молдавию, заявил директор предприятия Ион Стериан., сообщает interfax.ru

"Румыния готова помочь Республике Молдова, если ей понадобится газ, - сказал он журналистам. - Мы построили газопровод Унгены-Кишинев. Мы готовы в любое время начать поставки газа через этот газопровод. Нам нужен час времени с момента поступления запроса и до начала поставок газа в Кишинев".

Он не уточнил возможные объемы поставок, но заверил, что "у Румынии достаточно газа для их обеспечения".

Газопровод Яссы-Унгены-Кишинев строился почти десять лет. Его основная цель - диверсифицировать поставки газа в Молдавию. Однако он так и не был запущен для коммерческого использования. По нему газ можно доставлять в Кишинев, но мощностей не хватит для всей Молдавии.

По словам Стериана, "у румын нет причин для беспокойства в результате почти десятикратного сокращения в последние дни экспорта российского газа в Румынию", и если будет "мягкая" зима, страна может обойтись без импортного газа вообще.

"Резервуары заполнены на 67%, добыча газа из новых месторождений в Черном море увеличится на один миллион кубометров газа в сутки. Румыния летом добывает больше газа, чем потребляет, поэтому может хранить его", - сказал он.

"Речь идет о месторождениях Анна и Дойна (в Черном море - ИФ), где концессионером является Black Sea Oil & Gas. Они, когда вводили в эксплуатацию, когда начинали добычу, начинали с 3 млн кубометров в сутки и хотят дойти до 4 млн", - добавил он.

Transgaz транспортирует 90% природного газа, потребляемого в Румынии. Компания предоставила большую часть финансирования строительства газопровода Яссы-Унгены-Кишинев, владеет 75% в молдавской компании Vestmoldtransgaz, управляющей этим газопроводом.

"Молдовагаз" и "Газпром" подписали пятилетний контракт на поставку газа, который вступил в силу с 1 ноября 2021 года. По условиям договора, "Молдовагаз" обязан до 20 числа каждого месяца оплатить газ за предыдущий месяц и сделать авансовый платеж за текущий месяц. За время действия договора "Газпром" несколько раз грозился приостановить поставки из-за задержки платежей молдавской стороной.

В начале августа предправления "Молдовагаза" Вадим Чебан сказал, что компания не сможет выплатить "Газпрому" аванс за август из-за кассового разрыва в $15 млн.

В конце июля президент Молдавии Майя Санду сообщила, что идут переговоры о закупках газа в Румынии, чтобы обеспечить страну газом на зиму. Она отметила, что граждане Молдавии больше всех в Европе платят за газ, если считать отношение тарифа к средней зарплате. Она также сказала, что страна не успела запасти достаточно газа в хранилищах из-за высокой цены.

На встрече с послами Молдавии в зарубежных странах 18 августа Санду призвала их помогать правительству искать новые источники энергоресурсов.
  • Вчера, 21:00
  • DTV
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