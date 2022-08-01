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Авария в Бендерах: Столкнулись четыре автомобиля
Категория:
Новости дня
В Бендерах столкнулись четыре автомобиля. ДТП произошло 19 августа примерно в 17:30 на пересечении улиц Комсомольской и Коммунистической, сообщает
пресс-центр МВД ПМР
.
«Ниссан» проехал перекрёсток на красный сигнал светофора и столкнулся с инкассаторским авто. После этого он выехал на встречку и врезался в «Форд» и «Хонду».
В результате ДТП пострадал 55-летний водитель «Ниссана». В Бендерской центральной городской больнице его обследуют врачи. По словам мужчины, за несколько мгновений до аварии ему стало плохо.
По факту ДТП сотрудники отдела ГАИ бендерского УВД проводят разбирательство. Момент происшествия был зафиксирован камерами «Безопасного города».
Вчера, 21:24
DTV
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