Президент ПМР Вадим Красносельский назначил Ирину Григорашенко на должность судьи Арбитражного суда бессрочно, сообщает novostipmr.com
В преамбуле указа главы государства отмечается, что решение принято на основании представления председателя Арбитражного суда и с учетом рекомендации квалификационной коллегии судей Арбитражного суда, а также заключения комиссии при Президенте ПМР по предварительному рассмотрению кандидатур на должности судей.
Сегодня же другим указом Вадим Красносельский освободил от должности судью Григориопольского районного суда Бориса Симаченко в связи с его уходом в отставку.