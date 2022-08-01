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Президент ПМР Вадим Красносельский назначил Ирину Григорашенко судьей Арбитражного суда республики бессрочно

Президент ПМР Вадим Красносельский назначил Ирину Григорашенко судьей Арбитражного суда республики бессрочно

Президент ПМР Вадим Красносельский назначил Ирину Григорашенко на должность судьи Арбитражного суда бессрочно, сообщает novostipmr.com

В преамбуле указа главы государства отмечается, что решение принято на основании представления председателя Арбитражного суда и с учетом рекомендации квалификационной коллегии судей Арбитражного суда, а также заключения комиссии при Президенте ПМР по предварительному рассмотрению кандидатур на должности судей.

Сегодня же другим указом Вадим Красносельский освободил от должности судью Григориопольского районного суда Бориса Симаченко в связи с его уходом в отставку.

  • Вчера, 21:34
  • DTV
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