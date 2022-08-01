Министерство просвещения предлагает начать обучение школьников с 1 сентября в очном формате. Об этом «Новостям Приднестровья» рассказала глава Минпроса ПМР Светлана Иванишина.
«На данный момент мы можем в очном режиме начать обучение наших детей, потому что позволяет [эпидемиологическая] ситуация», – отметила министр. Светлана Иванишина добавила, что эту позицию разделяет и республиканский Центр гигиены и эпидемиологии.
Однако окончательное решение будет принято на заседании Оперативного штаба по профилактике и предотвращению распространения вирусной инфекции.
В дальнейшем формат, в котором будет проходить обучение школьников, также будет зависеть от эпидемиологической ситуации.