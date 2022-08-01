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Минпрос предлагает начать учебный год за партами

Минпрос предлагает начать учебный год за партами

Министерство просвещения предлагает начать обучение школьников с 1 сентября в очном формате. Об этом «Новостям Приднестровья» рассказала глава Минпроса ПМР Светлана Иванишина.

«На данный момент мы можем в очном режиме начать обучение наших детей, потому что позволяет [эпидемиологическая] ситуация», – отметила министр. Светлана Иванишина добавила, что эту позицию разделяет и республиканский Центр гигиены и эпидемиологии.

Однако окончательное решение будет принято на заседании Оперативного штаба по профилактике и предотвращению распространения вирусной инфекции.

В дальнейшем формат, в котором будет проходить обучение школьников, также будет зависеть от эпидемиологической ситуации.
  • Вчера, 21:39
  • DTV
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