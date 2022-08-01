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Информация о ходе уборочной кампании в Приднестровье

Информация о ходе уборочной кампании в Приднестровье

Согласно данным, представленным территориальными управлениями Министерства сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии ПМР на 19 августа 2022года, сельхозпроизводители завершают уборку льна, нута. Убрано 94% и 98% посевной площади соответственно. Средняя урожайность льна составила 10,5 ц/га, нута – 16,6 ц/га.

В овощеводческих хозяйствах продолжается уборка картофеля и овощей открытого грунта, сообщает пресс-центр Министерства сельского хозяйства

Картофеля собрано 480 тонн с посадочной площади 8%, средняя урожайность составила 188 ц/га.

Валовый сбор овощных культур составил 11 тыс. тонн.

Собрано 3 тыс. тонн зеленого горошка, 4,5 тыс. тонн сахарной кукурузы, 1,5 тыс. тонн лука на репку, 777 тонн моркови, 360 тонн свеклы, 261 тонн капусты и др.

Бахчи убрано 50 % посевной площади, собрано 1,2 тыс. тонн бахчевых культур.

Плодовых косточковых культур убрано более 50% площади, собрано 2,6 тыс. тонн, в том числе персика 530 тонн, сливы 423 тонны и др.

Виноградари приступили к уборке винограда, собрано 839 тонн данной культуры.
  • Вчера, 21:50
  • DTV
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