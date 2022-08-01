Рюкзак относится к тем школьным принадлежностям, выбирать которые нужно особенно тщательно. Неудобный и тяжёлый аксессуар создает дополнительную нагрузку на шею, плечи и позвоночник, приводя к различным нарушениям осанки – что среди школьников, увы, не редкость.
В преддверии 1 сентября многие родители озабочены сборами детей в школу. Одной из актуальных проблем является выбор школьного рюкзака, который не испортит ребёнку спину и будет удобен в использовании.
На что следует обратить внимание при выборе портфеля и какие рюкзаки не следует брать ни в коем случае? На эти и другие вопросы отвечает инструкция с алгоритмом из семи простых шагов.
Первое, что нужно сделать, - посмотреть на лямки портфеля. Они не должны быть вшиты слишком близко, а должны располагаться на расстоянии друг от друга.
Во-вторых, лямки не должны быть слишком узкими, иначе они будут врезаться в шею ребёнка.
В-третьих, желательно чтобы у портфеля была дополнительная фиксация на поясе. Это позволит снизить нагрузку на плечи и позвоночник. В-четвёртых, у рюкзака должна быть ортопедическая стенка для комфорта и защиты спины ребёнка.
В-пятых, на портфеле обязательно должны быть светоотражающие элементы, чтобы ребёнка отчётливо было видно на дороге даже в тёмное время суток. В-шестых, в рюкзаке должно быть много отсеков. Тогда вещи не будут болтаться.
Ну и конечно, в-седьмых, вес рюкзака не должен превышать норму. Для учеников начальных классов - это не более 700 граммов, а для обучающихся средних и старших классов - не более 1 килограмма.
Вес наполненного рюкзака должен составлять от 10 до 20 процентов от веса ребенка. Например, 27-килограммовый школьник без риска для здоровья может носить аксессуар весом от 2,7 до 5,4 кг.
Безопасность – превыше всего!
Избегайте моделей с массивными подвесками и прочим декором. И не разрешайте детям навешивать их самим. Такие украшения потенциально опасны: они могут нанести повреждения ребенку, если он упадет, или случайно застрять в дверях закрывающегося лифта или автобуса.