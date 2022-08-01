Dnestr.TV

 
0

Санду: Молдове нужна поддержка всех – и тех, кто дома, и тех, кто за границей

Санду: Молдове нужна поддержка всех – и тех, кто дома, и тех, кто за границей

Президент Республики Молдова Майя Санду провела вчера встречу с представителями диаспоры. Она поблагодарила их за поддержку перемен дома, за поддержку процесса евроинтеграции и за их солидарность с теми, кто нуждается в помощи.

Майя Санду напомнила, что с начала войны в Украине тысячи молдавских граждан направили помощь украинским беженцам, и что на протяжении многих лет диаспора через различные программы поддерживает людей из уязвимых категорий в стране, передает aif.md.

– В прошлом году правительство подписало несколько двусторонних соглашений, касающихся обеспечения социальной защиты, исключения двойного налогообложения, признания дипломов или облегчения при получении водительских прав. Мы ведем переговоры об аналогичных соглашениях и с другими государствами. Мы снизили консульские сборы за услуги, оказываемые за пределами страны, и работаем над их оцифровкой. А те, кто захочет вернуться на родину, смогут репатриировать своё имущество беспошлинно, согласно закону о репатриации, недавно принятому парламентом, – отметила глава государства.

Она также добавила, что “мы ждём, когда вы вернётесь, чтобы быть рядом со своими близкими”.

– Молдова нуждается в помощи, таланте, видении и опыте каждого – как дома, так и за рубежом. Важно сохранять доверие друг к другу, продолжать быть солидарными и работать вместе, проявляя терпение и настойчивость, чтобы превратить нашу страну в гостеприимный дом для своего народа, – подчеркнула Санду, сообщает moldpres.md.

aif.md
  • Сегодня, 13:27
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Такая разная "политика памяти"
  • Спасибо за Мир!
  • Первый "Social Business Hub" открылся в Приднестровье
  • Рейтинг европейских городов для путешествий
  • МИД Молдовы подтвердил блокирование ротации военных Рос ...
  • Киев готовит провокацию на границе Приднестровья?
  • Нацбанк Украины обвинил в девальвации гривны обменники
  • В ПМР отреагировали на возможный выход Молдовы из мирот ...
  • О газе из Румынии, украинском хоре в Молдавском Парламе ...
  • У скольких жителей Приднестровья молдавские паспорта? Н ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Такая разная "политика памяти"
  • Спасибо за Мир!
  • Первый "Social Business Hub" открылся в Приднестровье
  • Рейтинг европейских городов для путешествий
  • МИД Молдовы подтвердил блокирование ротации военных Рос ...
  • Киев готовит провокацию на границе Приднестровья?
  • Нацбанк Украины обвинил в девальвации гривны обменники
  • В ПМР отреагировали на возможный выход Молдовы из мирот ...
  • О газе из Румынии, украинском хоре в Молдавском Парламе ...
  • У скольких жителей Приднестровья молдавские паспорта? Н ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна