Дарья Дугина, дочь общественного деятеля Александра Дугина, погибла в результате взрыва автомобиля в районе поселка Большие Вяземы в Подмосковье. Взорвавшаяся машина принадлежит ее отцу, сообщил ТАСС в воскресенье руководитель общественного движения "Русский горизонт", знакомый погибшей Андрей Краснов.
"Да, очень тяжелое событие, я знал Дарью лично. Даша приехала на большое дискуссионное событие, потому что "Традиции" - это фестиваль, но все же не в классическом виде, это обсуждение актуальных тенденций в культурном, музыкальном, кинематографическом, литературном направлениях. Я сам там присутствовал. Происшествие произошло, когда Даша повернула на Можайское шоссе, и возле населенного пункта Большие Вяземы случилась детонация, автомобиль загорелся сразу, полностью охватило его пламя, она потеряла управление, потому что на скорости ехала, и вылетела на противоположную сторону дороги", - сказал он.
Краснов добавил, что взорвавшийся автомобиль принадлежит Александру Дугину. "Это машина отца, Даша на другой машине ездит, но она поехала сегодня на его машине, а Александр Гельевич поехал другим образом. Он вернулся, был на месте трагедии. Насколько я понимаю, целью был непосредственно Александр Гельевич или, может, они вдвоем", - отметил он. По словам руководителя общественного движения "Русский горизонт", если бы детонация произошла непосредственно на парковке фестиваля в усадьбе Захарово, то последствия могли быть хуже, передает ТАСС.
Обломки автомобиля разбросало по всей дороге. Первоначально следователи предположили, что в машине взорвался газовый баллон. В настоящее время приоритетной стала версия о срабатывании самодельного взрывного устройства.
СК возбудил уголовное дело после подрыва в Подмосковье автомобиля журналиста и политолога Дарьи Дугиной, сообщается на сайте ведомства. Расследование дела по части второй статьи 105-й Уголовного кодекса (пункт "е") "Убийство, совершенное общеопасным способом" взяла на контроль прокуратура Московской области.
По информации следователей, 20 августа, около 21:00, в районе поселка Большие Вяземы Одинцовского городского округа в Toyota Land Cruiser, предположительно, сработало взрывное устройство, после чего внедорожник загорелся. "Девушка-водитель, которая находилась за рулем, погибла на месте. Личность погибшей установлена: это журналист и политолог Дарья Дугина", — заявили в СК. На месте происшествия работают следователи, криминалисты и взрывотехники. По результатам осмотра назначат ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинскую, взрывотехническую и молекулярно-генетическую. СК рассматривает все возможные версии.
О гибели дочери Дугина в ночь на 21 августа сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Он обвинил в случившимся "украинских террористов".
Александр Дугин — философ, политолог, публицист, профессор, основатель филофско-политического течения неоевразийство. С марта 2015-го находится в санкционном списке США из-за событий на Украине. Кроме того, санкции против Дугина ввели Канада и Австралия. Дарья — его дочь от второго брака с философом Натальей Мелентьевой. Родилась в 1992 году, окончила философский факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, работала политическим обозревателем Международного евразийского движения.