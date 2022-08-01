Помимо 18 стран, Турция также подтвердила, что принимает молдавских граждан с просроченными паспортами, сообщило Министерство иностранных дел. Паспорта с увеличенным сроком действия можно использовать только в государствах, которые подтвердили согласие.
Молдаване могут ездить с просроченными паспортами в:
Турцию;
Латвию;
Государство Израиль;
Российскую Федерацию;
Армению; Эстонию;
Азербайджан;
Хорватию;
Ирландию;
Украину;
Литву;
Сербию;
Грузию;
Португалию;
Словакию;
Туркменистан;
Беларусь;
Италию;
Канаду.
Напоминаем, что срок действия паспортов граждан Республики Молдова, который истек в период с 1 января 2020 г. или истекает до 31 декабря 2022 г., автоматически продлевается. Срок их действия продлен до 30 июня 2023 года. Такое решение принято в связи с отсутствием бланков для заполнения новых документов. trm.md