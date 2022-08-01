Dnestr.TV

 
0

Турция подтвердила, что принимает молдавских граждан с просроченными паспортами

Турция подтвердила, что принимает молдавских граждан с просроченными паспортами

Помимо 18 стран, Турция также подтвердила, что принимает молдавских граждан с просроченными паспортами, сообщило Министерство иностранных дел. Паспорта с увеличенным сроком действия можно использовать только в государствах, которые подтвердили согласие.

Молдаване могут ездить с просроченными паспортами в:

Турцию;

Латвию;

Государство Израиль;

Российскую Федерацию;

Армению; Эстонию;

Азербайджан;

Хорватию;

Ирландию;

Украину;

Литву;

Сербию;

Грузию;

Португалию;

Словакию;

Туркменистан;

Беларусь;

Италию;

Канаду.

Напоминаем, что срок действия паспортов граждан Республики Молдова, который истек в период с 1 января 2020 г. или истекает до 31 декабря 2022 г., автоматически продлевается. Срок их действия продлен до 30 июня 2023 года. Такое решение принято в связи с отсутствием бланков для заполнения новых документов.
trm.md
  • Сегодня, 09:25
  • DTV
  • Просмотров: 8
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Такая разная "политика памяти"
  • Спасибо за Мир!
  • Первый "Social Business Hub" открылся в Приднестровье
  • Рейтинг европейских городов для путешествий
  • МИД Молдовы подтвердил блокирование ротации военных Рос ...
  • Киев готовит провокацию на границе Приднестровья?
  • Нацбанк Украины обвинил в девальвации гривны обменники
  • В ПМР отреагировали на возможный выход Молдовы из мирот ...
  • О газе из Румынии, украинском хоре в Молдавском Парламе ...
  • У скольких жителей Приднестровья молдавские паспорта? Н ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Такая разная "политика памяти"
  • Спасибо за Мир!
  • Первый "Social Business Hub" открылся в Приднестровье
  • Рейтинг европейских городов для путешествий
  • МИД Молдовы подтвердил блокирование ротации военных Рос ...
  • Киев готовит провокацию на границе Приднестровья?
  • Нацбанк Украины обвинил в девальвации гривны обменники
  • В ПМР отреагировали на возможный выход Молдовы из мирот ...
  • О газе из Румынии, украинском хоре в Молдавском Парламе ...
  • У скольких жителей Приднестровья молдавские паспорта? Н ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна