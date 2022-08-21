Река Дунай настолько обмелела, что из-под воды показались остовы военных кораблей времен Второй мировой войны. Об этом в субботу, 20 августа, сообщило агентство Reuters. Отмечается, что в районе сербского Прахова были обнаружены останки 20 военных кораблей, которые затонули на дне реки в 1944 году, когда войска нацисткой Германии отступали от сил СССР, сообщает eadaily.com.
При этом издание уточняет, что на кораблях остались боеприпасы, которые могут угрожать судоходству в этом районе. Эксперты подсчитали, что для утилизации останков необходимо примерно € 29 млн.
Причиной обмеления реки стала рекордная жара и засуха в Европе.
Накануне на юго-западе Уэльса объявили засуху после продолжительной жары. Агентство природных ресурсов Уэльса (NRW) подчеркнуло, что общественность и предприятия в пострадавших от засухи районах должны внимательно относиться к нагрузке на водные ресурсы и использовать воду с умом.
До этого, 17 августа, стало известно, что река Истрецка, питавшая водой болгарский город Своге и еще несколько населенных пунктов, расположенных в непосредственной близости от Софии, неожиданно пересохла, оставив без воды более 12 тыс. человек.
Ранее, 9 августа, в программе Евросоюза по наблюдению за Землей Copernicus сообщили, что минувший июль признан одним из шести самых жарких в Европе за всю историю наблюдений. В нескольких странах были побиты температурные рекорды, в частности, во Франции, в Португалии, Ирландии, Швеции и Великобритании.