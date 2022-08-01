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Жителям Молдовы не придется платить за временные удостоверения личности, права и техпаспорт

Жителям Молдовы не придется платить за временные удостоверения личности, права и техпаспорт

С 15 августа по 6 октября срок рассмотрения заявлений на выдачу документов из поликарбоната, таких как удостоверение личности, водительские права и свидетельство о регистрации транспортных средств (техпаспорт), продлевается до 3 месяцев, об этом сообщило Агентство государственных услуг Молдовы.

Теперь при подаче заявления на выдачу этих документов, временные документы будут выдавать бесплатно. Раньше их выдавали платно. Временные документы имеют такую же юридическую силу, как и постоянные, передает kp.md.

Как отмечают в Агентстве госуслуг, эти меры были приняты для того, чтобы не нарушать процесс документирования граждан, поскольку агентство в последующие 2 месяца будет переходить на другую систему персонализации данных и перейдет на новую технологию заполнения документов на поликарбонатной обложке. Большинство европейских стран уже перешли на эту технологию, в том числе и на Украине.

  • Сегодня, 09:39
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