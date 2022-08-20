Генеральный директор полиции Фреди Фесслер заявил, что из-за возможной нехватки электроэнергии зимой не исключено, что население Швейцарии может взбунтоваться и начать грабить. Об этом он рассказал в интервью газете Blick.
«Отключение электроэнергии будет иметь серьезные последствия. Представьте себе ситуацию: мы больше не можем снимать деньги в банкомате, мы больше не можем расплачиваться картой в магазине или заправляться на заправке. Улицы погружены во тьму. Тогда можно было бы представить, что население взбунтуется или будет грабить», — сказал он.
При этом Фесслер отметил, что подобный расклад он не ожидает, однако власти должны быть к этому готовы, передает gazeta.ru.
7 августа президент Федеральной комиссии Швейцарии по электроэнергетике Вернер Люгинбюль предупредил сограждан о возможных отключениях электричества. По его словам, в доме должно быть достаточное количество свечей или дров.
До этого Федеральная комиссия по электроэнергетике ElCom сообщала, что некоторые поставщики электроэнергии в Швейцарии будут вынуждены серьезно поднять тарифы в 2023 году, так как в стране может произойти нехватка электроэнергии будущей зимой. gazeta.ru