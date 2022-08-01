Восстановление участка пути протяженностью 23 километра железнодорожники провели в рекордно короткий срок – чуть больше месяца. На юге Одесской области железнодорожники восстановили участок железной дороги Березино (Украина) – Басарабяска (Молдова). Уже 22 августа будет запущено железнодорожное сообщение между этими станциями – в обход Приднестровья. Об этом в воскресенье, 21 августа, сообщило издание Пассажирский транспорт со ссылкой на министра инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрея Спину.
Как сообщает korrespondent.net, с 22 августа начнется движение поездов, прежде всего грузовых, по восстановленному участку железной дороги Березино (Одесская область) – Басарабяска (Молдова), который перестал полностью функционировать в 1997 году. Восстановление этого участка пути протяженностью 23 километра железнодорожники провели в рекордно короткий срок – чуть больше месяца, – говорится в сообщении.
Отмечается, что благодаря восстановлению 22-километового участка пути по территории Украины и 1-километрового на территории Молдовы между станциями Березино – Басарабяска будет запущено железнодорожное сообщение как по существующему участку от Белгорода-Днестровского до порта Измаил, так и до порта Рени.
Напомним, 24 июня Украина и Молдова подписали меморандум о намерении возобновить железнодорожное движение на участке Березино – Басарабяска. Планировалось, что оно будет запущено нынешней осенью. После этого Молдова планирует экспортировать и импортировать товары через украинский порт Измаил на Дунае. А Украина сможет наладить импорт в Молдову и ЕС.