Dnestr.TV

 
0

В Китае решили искусственно вызвать дожди для защиты урожая от засухи

В Китае решили искусственно вызвать дожди для защиты урожая от засухи

Из-за аномальной жары власти КНР собираются сохранить урожай при помощи искусственно вызванного дождя, сообщило в воскресенье Associated Press со ссылкой на Минсельхоз Китая.

Глава министерства Тан Жэньцзянь заявлял, что ближайшие 10 дней крайне важны для сохранения урожая на юге КНР. Кроме искусственных дождей в стране будут опрыскивать сельхозкультуры специальной водоудерживающей добавкой, которая ограничит испарение влаги с растений.

По данным Associated Press, Китай переживает самое жаркое лето с момента начала наблюдений за природными явлениями, то есть за 61 год, пишет mk.ru.

Власти китайских провинций Сычуань и Хубэй сообщали, что жара уже погубила тысячи гектаров сельскохозяйственных культур. На миллионах гектаров урожаю нанесен ущерб погодой.

Администрация провинции Хубэй в субботу объявила о чрезвычайной ситуации с засухой и начала выдавать населению гуманитарную помощь.

В провинции Сычуань почти миллиону жителей не хватает питьевой воды.

Уменьшение урожая в Китае, как отмечает агентство, будет иметь глобальное значение и усилит инфляцию в Европе и США.

В провинции Сычуань на заводах, производящих солнечные панели, микрочипы и прочие промышленные товары, пришлось остановить производство из-за нехватки воды, используемой при генерации электроэнергии. Пока не известно, когда их запустят снова.

В Ухане - ключевой точке слежения за рекой Янцзы - зафиксирован уровень воды на отметке в 6 метров ниже, чем средние показатели за все годы.

Жара держится на юге Китая с июля.

В Европе многие страны, включая Германию, Францию, Испанию и Великобританию, также переживают аномальную жару и засуху.
  • Вчера, 17:45
  • DTV
  • Просмотров: 49
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Такая разная "политика памяти"
  • Спасибо за Мир!
  • Первый "Social Business Hub" открылся в Приднестровье
  • Рейтинг европейских городов для путешествий
  • МИД Молдовы подтвердил блокирование ротации военных Рос ...
  • Киев готовит провокацию на границе Приднестровья?
  • Нацбанк Украины обвинил в девальвации гривны обменники
  • В ПМР отреагировали на возможный выход Молдовы из мирот ...
  • О газе из Румынии, украинском хоре в Молдавском Парламе ...
  • У скольких жителей Приднестровья молдавские паспорта? Н ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Такая разная "политика памяти"
  • Спасибо за Мир!
  • Первый "Social Business Hub" открылся в Приднестровье
  • Рейтинг европейских городов для путешествий
  • МИД Молдовы подтвердил блокирование ротации военных Рос ...
  • Киев готовит провокацию на границе Приднестровья?
  • Нацбанк Украины обвинил в девальвации гривны обменники
  • В ПМР отреагировали на возможный выход Молдовы из мирот ...
  • О газе из Румынии, украинском хоре в Молдавском Парламе ...
  • У скольких жителей Приднестровья молдавские паспорта? Н ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна