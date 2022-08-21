Из-за аномальной жары власти КНР собираются сохранить урожай при помощи искусственно вызванного дождя, сообщило в воскресенье Associated Press со ссылкой на Минсельхоз Китая.
Глава министерства Тан Жэньцзянь заявлял, что ближайшие 10 дней крайне важны для сохранения урожая на юге КНР. Кроме искусственных дождей в стране будут опрыскивать сельхозкультуры специальной водоудерживающей добавкой, которая ограничит испарение влаги с растений.
По данным Associated Press, Китай переживает самое жаркое лето с момента начала наблюдений за природными явлениями, то есть за 61 год, пишет mk.ru.
Власти китайских провинций Сычуань и Хубэй сообщали, что жара уже погубила тысячи гектаров сельскохозяйственных культур. На миллионах гектаров урожаю нанесен ущерб погодой.
Администрация провинции Хубэй в субботу объявила о чрезвычайной ситуации с засухой и начала выдавать населению гуманитарную помощь.
В провинции Сычуань почти миллиону жителей не хватает питьевой воды.
Уменьшение урожая в Китае, как отмечает агентство, будет иметь глобальное значение и усилит инфляцию в Европе и США.
В провинции Сычуань на заводах, производящих солнечные панели, микрочипы и прочие промышленные товары, пришлось остановить производство из-за нехватки воды, используемой при генерации электроэнергии. Пока не известно, когда их запустят снова.
В Ухане - ключевой точке слежения за рекой Янцзы - зафиксирован уровень воды на отметке в 6 метров ниже, чем средние показатели за все годы.
Жара держится на юге Китая с июля.
В Европе многие страны, включая Германию, Францию, Испанию и Великобританию, также переживают аномальную жару и засуху.